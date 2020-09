Ordena jueza enviar a exsecretario de Educación a arresto domiciliario

Chihuahua.- La juez de Control María del Rosario Berjes ordenó, en audiencia celebrada en la sala penal número 4 del Centro de Justicia, enviar al exsecretario de Educación, Marcelo G. T. a su domicilio particular bajo la figura de arraigo y con brazalete electrónico de localización.

Su abogado Héctor Villasana declaró a El Diario que la diligencia de revisión de medidas cautelares inició a las ocho de la mañana de este viernes, sin la presencia del procesado, quien se mantiene bajo aislamiento en el Hospital General "Salvador Zubiran".

La Juez considera que Marcelo debe permanecer en su domicilio bajó aislamiento, mientras se recupera del contagio por Covid-19, asimismo transcurre la pandemia, explicó el abogado defensor.

Fue el miércoles de la semana pasada cuando tras la muerte por SarsCov2, del ex director del Fideapech, José Lázaro Joaquín López - compañero de celda de Marcelo y otros ex funcionarios de la pasada administración-, los juzgadores determinaron en algunos casos, conceder el arraigo domiciliario al no garantizar el Cereso la seguridad en la salud de los imputados.

Se espera una reacción de la Fiscalía General del Estado.