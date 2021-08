Ordenan recetar menos medicinas a pacientes

Fernando Méndez / El Diario / El pasado 8 de julio, empleados del Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez se manifestaron por las malas condiciones en las que se encuentran trabajando

Chihuahua– Los médicos del Ichisal sólo recetan un máximo de cuatro medicamentos por consulta a los pacientes, sin importar que alguien requiera una cantidad mayor de tratamientos. Esto luego de que hace un mes la Secretaría de Salud –a cargo de Eduardo Fernández Herrera– emitiera una orden en ese sentido, de manera tal que si algún enfermo requiere 5 ó 6 medicamentos, tiene que solicitar una nueva cita.

El problema –además del desabasto de medicamentos– es que el sistema no permite que un mismo derechohabiente tenga más de dos citas en menos de un mes, por lo que al no entregarle su tratamiento completo, se incurre en negligencia por omisión.

Así lo señala el médico Javier García, exdirector del Ichisal, quien asegura que la falta de medicamentos durante la presente administración ha sido una constante que ha ido de menos a más hasta convertirse en una situación grave que afecta directamente a los pacientes, en un sistema de salud ahorcado por la mala administración de los recursos.

“Ha sido una constante agravada. Estamos peor que con Duarte, a él se le pedían 5 pesos para paracetamol y los conseguía porque sabía que la salud y la educación eran importantes para la población, le pedíamos algo para un hospital y lo conseguía. Desde el inicio de esta administración entraron criticando la calidad de los insumos y es cierto que quizá no eran de la mejor calidad pero por lo menos había. Hoy no hay nada. Ahorcaron al sistema por la mala administración porque los recursos federales nunca dejaron de llegar”.

‘La catástrofe inició con Ernesto Ávila’

De acuerdo con el entrevistado, el problema en Salud inició cuando se hicieron las primeras negociaciones con los proveedores a quienes les pagaron –por poner un ejemplo– 80 millones de pesos pero les surtieron 30 y se quedaron con 50 millones.

“La catástrofe inició con Ernesto Ávila y sus negociaciones. Ahora la situación sigue crítica, un derechohabiente va, le dan la receta de 4 medicamentos y si tiene suerte le surten 2; le dicen que vuelva en 15 días y cuando regresan les vuelven a decir que no hay. Hace un mes les dieron la orden a los médicos para que sólo recetaran 4 medicamentos por consulta a paciente, no más, y si el usuario requiere otras medicinas debe solicitar consulta de nuevo. Esto no sólo es mala administración sino mala fe, es negligencia por omisión porque si saben que el sistema no puede generar dos consultas en menos de 15 días o un mes y necesitas 6 medicamentos y sólo te doy 4 están siendo criminales. Es una orden del secretario y eso se llama dolo. Hay un subejercicio del Estado y disminución del aporte federal y eso redunda en la gravedad de la situación”, dijo García.

Falta fideicomiso de 812 mdp

En cuanto a la falta de recursos que enfrenta el Ichisal para otros rubros como las jubilaciones, el entrevistado explicó que anteriormente existía un fideicomiso de más de 800 millones de pesos, pero alguien lo tomó en sus manos y quienes estaban esperando su jubilación se enfrentaron a que no había dinero.

“Alguien agarró el fideicomiso que era de 812 millones de pesos aproximadamente. Hasta hace 2 años la gente no se jubilaba porque no les iban a pagar su dinero. Había 100 personas en esa condición, convencieron a 50 personas, les dieron 5 mil pesos y se fueron orillados por la pandemia porque ya no querían estar en el hospital. Si no hubiera habido pandemia ahorita habría muchas enfermeras trabajando en espera de esa jubilación”, explicó.

Por otra parte, fuentes extraoficiales informaron que durante los últimos meses se ha dado la destrucción de una gran cantidad de insumos y medicamentos que estaban en el almacén de los servicios de salud del estado, incluida la leche en fórmula para bebé que hoy está faltando.

“La situación sí es muy grave, ya que no se compra lo que se necesita, sino en lo que se puede hacer transa. Mensualmente se gastan varios millones de pesos pero la bronca es que, el Gobierno federal manda el dinero el estado lo administra mal por eso el hueco en cuanto a lo que en verdad se necesita”, señalaron personas que conocen el funcionamiento interno de entrada y salida de medicamentos pero que pidieron omitir su nombre por temor a represalias.

Dijeron que consideran importante que el Estado se adhiera al Insabi para que la compra de medicinas se haga desde México vía compras consolidadas y se eviten más “transas”.

“Necesitamos urgentemente que nos adhieran al Insabi, así desde México enviarían los medicamentos en compras consolidadas y no como ahora que sólo es transa al por mayor. Esta es la caja grande de los gobernantes, porque de chica no tiene nada”, indicaron.

Hicieron hincapié en que si el dinero que se destruye (en forma de medicinas) o malgasta se invirtiera, se tendría un buen sistema de salud y no el que ahora se padece.

“Nunca quisieron adherirse, según el gobernador ya era muy apresurado porque es un proceso, aparte de que un año sin rasparle a salud… no se podía dar ese lujo. Lo que sí es cierto es que esta quiebra en el sistema de salud no cambiará si se queda así”, puntualizaron.

Espera Colegio sesión

El Colegio de Médicos por su parte informó que será en la sesión del jueves 27 de agosto cuando se ponga sobre la mesa el tema de la falta de medicamentos en el Sector Salud y emitir posteriormente una opinión consensada con todos los presidentes de los colegios.

Esto luego de que la lideresa del Sindicato Único de Trabajadores del Ichisal –Sutich–, Sofía Calzadillas, denunciara que los hospitales del Sector Salud del Estado carecen hasta de leche para bebé, sin contar con medicamentos esenciales para tratar enfermedades oncológicas, hipertensión y hormonas de crecimiento, entre otros del cuadro básico.

“Seguimos con un faltante de medicamentos: de cada seis fármacos que se necesitan hay sólo uno; tenemos bastantes deficiencias”, dijo la dirigente sindical, y reiteró que a pesar de conocer la problemática, el Gobierno del Estado no lo ha solucionado.

Adeudo con los trabajadores de la Salud

Respecto al adeudo que la Secretaría de Hacienda mantiene con los trabajadores de la Salud, respondió que sólo se hizo un pago de 66 millones y quedaron pendientes con otro transitorio de 78 millones. “No cumplió Fuentes Vélez con los pagos”, dijo.

