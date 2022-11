Organizan rodada para concientizar sobre el 25N

El grupo de patinaje King of Wheels y el Instituto Municipal de la Mujer organizarán una rodada este próximo 9 de diciembre, la cual partirá desde la Plaza de Armas con la finalidad de concientizar sobre la violencia que viven las mujeres. El recorrido iniciará en punto de las 7:00 de la tarde y culminará a las 9:00 de la noche en el mismo lugar del punto de reunión. De acuerdo con Jorge Reyes, uno de los fundadores de este club de patinaje, para él como deportista es fundamental participar en esta actividad física, pero no sólo eso sino además de concientizar en estos temas que afectan a este sector de la población. Kings of Wheels, ya ha trabajado en otras rodadas colectivas con anterioridad, indicó. Este evento está abierto al público en general y en él se pueden sumar niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres con cualquier tipo de patines, bicicletas y todo lo que tenga ruedas. Como recomendación se sugiere llevar una botella con agua.

asanchez@diarioch.com.mx