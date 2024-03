Otra tarea que Federación 'avienta' a estados: Maru

Chihuahua, Chih.- La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, consideró que la seguridad de los candidatos que ahora, informó este martes el gobierno federal recaerá en los estados, es una tarea más que la Federación “avienta” a las entidades. Dijo que actualmente no se tiene ninguna solicitud a nivel local y abundó que luego de la capacitación con el Instituto Estatal Electoral buscan que los funcionarios estén preparados y respeten la ley durante las campañas.

“Tengo la noticia a través de los medios de comunicación nacionales que hoy respondió el gobierno federal que los estados deberían hacerse cargo de la seguridad pública de los candidatos. Otra tarea más que corresponde al gobierno federal y entonces se la avientan a los estados. Pero vamos a salir adelante porque somos chihuahuenses con X de xingones”, expresó.

Añadió que luego de la capacitación impartida por la presidenta del IEE, Yanko Durán, están preparados para no afectar a los candidatos con acciones de funcionarios.

“Estamos obligados a hacer lo que está expresamente permitido en la ley, no podemos hacer nada más allá. Nos cuidaremos mucho de no usar vehículos oficiales, no usar horas laborales en promoción de candidatos. Todos hemos visto consecuencias de lo que ha surgido porque esto puede redundar en contra de funcionarios, sino también en contra de los candidatos. Entones hay muy buenos candidatos y queremos que no les pase nada. Entonces es responsabilidad de nosotros cuidar a que quienes sabemos que van a gobernar y representar de forma importante a los chihuahuenses. Quienes van a cuidar a Chihuahua, deben estar cuidados”, expresó la mandataria.