Otra volcadura en carretera a Aldama

Una aparatosa volcadura ocurrida esta noche en la carretera a Ciudad Aldama dejó fuertes daños; no hay lesionados.



El hecho tuvo lugar en el kilómetro 7 de la mencionada vía, por donde circulaba una pick up pick up Chevrolet Tornado a exceso de velocidad y al entrar a una curva el conductor perdió el control del volante, dando como resultado el accidente.



Por fortuna el guiador no resultó lesionado, por lo que agentes de la Policía Vial se concretaron a realizar el peritaje correspondiente.





En este suceso, que se dio con escasos minutos de diferencia respecto a otro que se produjo en la avenida Teófilo Borunda, no fue necesaria la presencia de paramédicos.