Otro pleito vecinal

Chihuahua.- Vecinos de la colonia Santa Rosa se opusieron a la construcción de un salón de usos múltiples dentro del Parque Los Álamos, que sería utilizado por agrupaciones de Scouts, ya que consideran una invasión a la zona, mayor riesgo y falta de respeto a la ecología.

El histórico parque ubicado entre la Avenida Melchor Ocampo y 12, así como entre las Justiniani y Zubirán, ha sido muy defendido por quienes han vivido durante varias décadas, que recuerdan que antes era una zona de convivencia, una importante área verde para las familias, pero que actualmente hay mucho descuido en el mantenimiento por parte de la autoridad.

“Nosotros no estamos en contra de que estén los scouts, ellos han hecho actividades durante muchos años y sabemos que son sanos. Los domingos es común que vengas y hagan sus dinámicas. Lo que no queremos es un edificio. Algo que sea aprovechado por otras personas ajenas a la colonia o que quiten más del área verde del parque”, comentaron algunos de los vecinos, quienes colocaron varias lonas afueras de sus casas con leyendas que indican su inconformidad.

También colocaron una lona donde ya se inició con la obra, al menos con el zanjado, sin embargo por las protestas que se hicieron ante el Municipio, saben que la obra está detenida por el momento, pero su intención es que cesen.

Varios de los inconformes, especialmente adultos mayores comentaron que se acercaron a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, que fue la instancia a la que acudieron los grupos de Scouts para solicitar un salón de usos múltiples para juntas, reuniones, guardar artículos de uso como sogas de gran peso y mochilas, sí como baños, ya que no hay nada en las cercanías y suelen estar varias horas en el lugar.

Los quejosos argumentaron que ya juntaron más de 150 firmas en contra y que la preocupación es de quienes viven aledaños al parque, que usualmente visitan el parque. “Mucha gente viene de otras colonias y no queremos que vengan gente desconocida, no sabemos qué intención tienen y si utilizarían este edificio para otros fines. Hay inseguridad y aunque digan que solo los scouts tendrán llave, eso no garantiza que ladrones o gente mala invada. Tenemos temor, queremos que mejor se mejore el parque, que se le de mantenimiento, que haya seguridad, no solo construir”, comentaron.

Destacaron que posiblemente no tengan permiso de construcción, ya que se desconoce qué empresa es la encargada o quien paga, porque al acudir a la Dirección de Obras Públicas, desconocieron alguna actividad por parte de su personal en la zona. No obstante, aseguraron que la maquinaria que ingresó es la misma que la utilizada en otra construcción cercana de una propiedad privada, aparentemente para una fábrica, la cual tampoco están de acuerdo que se haga.

“Ya Tiraron un árbol y una jardinera. Nosotros tuvimos que juntar firmas aún en los días que hubo mucha lluvia. Vamos a seguir por las vías correspondientes para que no se haga esa obra”, explicaron varios de los habitantes de la colonia.