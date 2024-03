Pacientes del Hosame, víctimas de abuso: diputada

En el Hospital de Salud Mental (HOSAME), los pacientes psiquiátricos conviven con otros internos inimputables pero con potencial criminal, y a causa de esto ocurren casos de abuso y violencia sexual, además del amotinamiento contante.

Así lo denunció la diputada Jael Argüelles, médico de profesión y secretaria de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, quien urgió a la creación de áreas separadas para evitar la vulneración de las y los pacientes, además de la seguridad del personal hospitalario.

“Recientemente se presenta la situación en el Hospital de Salud Mental de Chihuahua donde hay una mezcolanza entre pacientes psiquiátricos que están en calidad de inimputables, junto con otros pacientes psiquiátricos en áreas comunes, dormitorios también. Están haciendo una población psiquiátrica totalmente sin distinción, porque no se tienen los espacios diseñados para contener a dicha población”, declaró.

Las personas inimputables son aquellas que cometieron un delito, pero su condición de paciente psiquiátrico es motivo de que un juez determine que no podrá purgar su pena en un Cereso, sino en una institución donde atiendan su problema mental clínico.

La legisladora considera que el Estado no invierte lo suficiente en materia de salud mental a pesar de la alta prevalencia de problemas mentales en la población, y la falta de infraestructura y espacios de atención. Mencionó que para 2023 el presupuesto para el HOSAME aumentó sólo un 10 por ciento cuando debería de recibir mucho más recursos, puesto que la cantidad que recibe está muy por debajo de lo que indica la Organización Mundial de Salud (OMS).

Mencionó que durante su reciente informe de gobierno, la mandataria estatal, María Eugenia Campos, informó que el Hosame cuenta con 82 por ciento de las medicinas y brinda 11 mil atenciones, pero sin un contexto que permita comprender mayores detalles sobre el funcionamiento de la institución.

“Vimos una tabla sin contexto y cuando la analizamos, no logramos comprenderla porque no especifica detalles de las cifras, por ejemplo, menciona 12 mil atenciones pero no dice cuántas fueron consultas externas, casos de internamiento, consultas internas…”, insistió.

Argüelles Díaz detalló que cada consulta psicológica en el Instituto Chihuahuense de la Salud tiene un costo de 460 pesos, 40 pesos menos que en cualquier consultorio particular, lo cual habla de que la salud mental está muy lejos de ser una prioridad para la aplicación de políticas públicas, lo cual da como resultado situaciones alarmantes como la del Hospital de Salud Mental. pantes refieren haber sido víctimas de algunas formas de violencia.