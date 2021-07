Pactan Maru y AMLO 'relación de confianza'

Tomada de Facebook

Ciudad de México.- Fueron muchos temas los que se abordaron en la primera reunión entre María Eugenia Campos Galván y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo, dio a conocer la gobernadora electa de Chihuahua, acordaron tener una relación de confianza y comunicación abierta.

Campos Galván llegó ayer puntual a las 17:00 horas a Palacio Nacional para sostener el encuentro anunciado con el mandatario federal.

A su salida, mencionó que la pobreza y la seguridad de la entidad fueron los temas prioritarios en el encuentro. “Les digo, fue planteado como tema prioritario la parte de seguridad y la parte de pobreza, desarrollo social.

En materia de Seguridad hablamos específicamente de la Sierra Tarahumara y Ciudad Juárez” dijo en una breve entrevista frente al número 8 del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La chihuahuense refirió que durante la reunión se selló el comp r o m i s o de trabajar de manera coordinada; recalcó que se mantendrá una relación de comunicación, pero sobre todo de confianza e insistió en que se apoyará el tema pobreza, pues se habló del presupuesto para la entidad.

“El tema de la pobreza es un tema que a mi en lo particular me mueve mucho y me hizo trabajar de manera muy especial por nuestros hermanos marginados chihuahuenses y bueno pues coincide el presidente, pero hablamos de muchas cosas, la pobreza, la situación fronteriza, seguridad y la relación con Estados Unidos”, detalló.

Muy sonriente, a su salida de Palacio Nacional, se dijo satisfecha y agradecida con el mandatario federal por “esta primera cita, este primer acercamiento” al que calificó como una cita de confianza a fin de buscar las mejores opciones y las mejores prácticas, dijo, para el estado de Chihuahua “Espérenme, no vaya a ser que me atropellen y antes de tomar protesta se queden sin gobernadora”, dijo Maru Campos bromeando con los medios de comunicación que la esperaban para conocer los pormenores de la primera reunión entre ambos mandatarios.

La gobernadora electa de Chihuahua dijo que el presidente López Obrador tiene muchos compromisos con la entidad principalmente en materia del Paquete Económico que se va a entregar durante el próximo mes de septiembre, además del compromiso de mantener comunicación con la Gobernadora.

“Obviamente el compromiso con los chihuahuenses y la gobernadora, tiene prevista una visita al estado de Chihuahua muy pronto, pero no me toca a mi decir la fecha en la que va el presidente, le toca a él, pero sí les puedo decir que estará allá muy pronto con nosotros. Sobre los proyectos de infraestructura, Maru Campos informó que el presidente se comprometió a reactivar el hospital que dejó abandonado una administración antes de la de Javier Corral, actual gobernador y “va a cumplir con su compromiso”, concluyó.

Horas después del encuentro, el equipo de transición en Chihuahua envió un comunicado oficial, en el que resaltó que se tocaron diversos temas de interés para estado.

“Maru Campos aseguró que el Presidente mostró mucho interés en el estado y reiteró su voluntad de dar seguimiento a los compromisos ya hechos con el pueblo de Chihuahua como la recuperación del hospital de Ciudad Juárez”, detalló el comunicado.

“Estoy plenamente convencida de que la responsabilidad de un buen gobierno es sumar voluntades y multiplicar resultados, en mi caso, en favor de los chihuahuenses. Así que estaremos cerca del Gobierno Federal, encontrando las coincidencias y las maneras de lograrlo, por el bien de Chihuahua. Tras el encuentro, también el presidente López Obrador hizo pública la reunión mediante sus redes sociales.

“Conversé con la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Como siempre lo he dicho, las autoridades tenemos la obligación de atender a todo el pueblo sin distinción de clases, creencias, ideas o partidos”, publicó el jefe del Ejecutivo Federal.

Cabe recordar que el pasado 29 de junio, la gobernadora electa adelantó que expondría al presidente López Obrador la situación real de la entidad, toda vez que dijo, pudieron haberle informado las cosas distorsionadas. Apenas la semana pasada, el gobernador Javier Corral estuvo en Palacio Nacional.

