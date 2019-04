Padre cancela sus XV años a 'desaparecida'

Chihuahua.- La fiesta de quince años que se habría de realizar en honor de la joven Kairy fue cancelada, luego de que el pasado viernes saliera de su casa y estuviera ausente durante varias horas, situación que generó la movilización de los cuerpos de seguridad, así como de amigos y familiares y afortunadamente fue localizada a salvo.

El padre de la joven, Antonio Araujo, posteó una publicación en Facebook en la que agradece el apoyo de los chihuahuenses para localizar a Kairy y explica que por un berrinche la menor salió de su casa, provocando la angustia y la desesperación de sus padres que no sabían nada de ella, como medida a estos actos, su celebración se canceló.

El viernes, la menor salió de su casa y tras no saber nada de ella por varias horas, finalmente se reportó su hallazgo sana y salva, cerca de las 23 horas, dando así por concluida la búsqueda a la que se sumaron decenas de personas, así como autoridades.

Su padre escribió un mensaje de agradecimiento en el que afirm haber conocido un Chihuahua, unido, leal y que ante una adversidad brindó siempre su apoyo y ayuda a la familia de Kairy para localizarla con bien.

La publicación dice lo siguiente; “El día de ayer conocí a un Chihuahua unido, leal, a un Chihuahua que ante una adversidad lo único que quería era apoyar, ayudar y encontrar, hoy ya gusto en paz al igual que mi esposa tras la increíble y espectacular movilización de las fuerzas del gobierno, ministeriales comandantes y sobre todo una cantidad enorme de amigos que por todas las llamadas, mensajes, Inbox nos dieron su apoyo en un momento difícil que de verdad no se los deseamos a nadie como papás, porque como están las cosas este nuestro México no sabes ni qué pensar de lo que puede pasar... agradecemos enormemente su apoyo sin ustedes no lo hubiéramos logrado, cada acción tiene su reacción... y como consecuencia de sus actos, SE ?CANCELAN SUS XV AÑOS. (Para que no se alisten)” (sic.)

Justifica que ante este tipo de acciones es necesario establecer castigos ejemplares para que no vuelvan a presentarse, pero sobre todo mantener el diálgo con los hijos es fundamental para que la relación sea adecuada.

Durante la noche del viernes, una vez que su hija ya había sido localizada, Tony Araujo grabó un video de agradecimiento a todos los que se sumaron a la búsqueda y en el que desea que el descenlace que tuvo este incidente, se presente en todos los casos en que una menor se reporta como ausente y hace un llamado a los padres de familia a estar atentos de sus hijos y no permitir que por un berrinche pongan en riesgo su vida.