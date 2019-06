Pagan despacho para hostigar a deudores

Chihuahua.- Los servicios de cobranza extrajudicial a la que recurre la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, así como el Municipio de Chihuahua, violentan los derechos humanos al hostigar y atemorizar a quienes por falta de liquidez, no pueden cubrir sus obligaciones de pago por el agua y la vivienda, señaló ayer el abogado Óscar Castrejón.

Señaló que estos despachos de cobranza incurren regularmente en actos de hostigamiento, violencia psicológica y hasta extorsión, con tal de lograr el pago que se les reclama y lograr una iguala o comisión por ello.

El abogado dijo que los despachos utilizan violencia psicológica, porque no interponen una demanda ni recurren a la vía jurídica. Observó que se dan casos de que hablan a toda hora a los deudores para exigir el pago, aunque sean días hábiles o fines de semana.

El abogado observó que nadie puede molestar a nadie, y en su aso, deben presentar una demanda ante un juez, no acosarlos. Agregó que la controversia entonces debe quedar en manos de un juez, si tiene razón el abogado-patrono o el demandado, pero sino hace eso y tiene un acoso psicológico, se perturba la paz y tranquilidad.

Señaló que los ahora funcionarios del Poder Judicial como Luz Esthela Castro, que antes pertenencia a El Barzón, pugnaron en su momento porque no se diera el acoso psicológico y lo llevaron a niveles de altura, logrando algunas cosas como el que no se puede llamar a un deudor antes de las siete de la mañana ni hacer diligencias de embargo después de las siete de la tarde.

Óscar Castrejón subrayó que las instancias gubernamentales no deben acosar a la población para lograr el pago de adeudo, sino recurrir a las vías legales.

Señaló que los licenciados en derecho deben respeto al Decálogo del Abogado de Eduardo J. Couture, que indica que cuando el derecho este en pugna con la justicia, se debe optar por ésta.

Apuntó que existen derechos humanos como el acceso a el agua y vivienda, pero sino se tiene dinero, entonces no se tiene como abogado estar atosigando a la gente, que no tiene tampoco recursos para promover un amparo y que no le corten el servicio del servicio. Consideró que los despachos de cobranza pueden incurre en un tipo de extorsión, ya que plantean al deudor que sino paga, le van a hacer algo.

Óscar Castrejón dijo que al hacer la cobranza extrajudicial, tanto la Junta de Agua y Saneamiento, así como el Municipio incurren en una violación de los derechos humanos, ya que si esas entidades gubernamentales contrata abogados para el cobro es que les ofrece una iguala o porcentaje de lo que recuperen.

Finalmente dijo que se puede decir que ambas instancias gubernamentales paga abogados por estar hostigando y extorsionando a los ciudadanos ya que los asustan para que hagan algo, violentando la ley.





