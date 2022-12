Pagará UACh en 4 años deuda con Pensiones

Chihuahua, Chih.- El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alfonso Rivera Campos, afirmó que en cuatro años, a partir de 2023, la Universidad comenzará a liquidar la deuda que tiene por más de 900 millones de pesos con Pensiones Civiles del Estado (PCE).

Agregó que el presupuesto de la UACH para el 2023 asciende a 2 mil 171 millones de pesos, en el cual buscarán ser muy cuidadosos en la aplicación del mismo, por lo que se tendrá una dinámica diferente a comparación de otras administraciones. “La Universidad debe cambiar la mentalidad para generar ingresos propios, con actividades extras, viene además el Sorteo Universitario y el tema de Pensiones Civiles en específico la semana pasada tuvimos una reunión con el director, en donde estamos programando la posibilidad de firmar un convenio, la idea es que en cuatro años a partir de 2023, dejar la deuda en cero.

“La responsabilidad es de todos los universitarios y del futuro de quienes son ahorita derechohabientes”, expresó Luis Alfonso Rivera.

Manifestó que otro tema importante es que se haga la revisión y los ajustes financieros necesarios al revisar el monto de la deuda, para que no haya un cobro de más, por parte de Pensiones Civiles del Estado. “El tema de Pensiones ya no sólo es de los universitarios sino de todo Chihuahua, a todos preocupa, es un gran tema, el problema es serio y por eso le vamos a buscar dar solución y no patear solo el bote para más adelante”, puntualizó el rector.

Expresó que todo tiene un costo, por lo que los ajustes tienen que hacerse.

“El monto de la deuda con Pensiones Civiles es por 978 millones de pesos en la actualidad, nosotros vamos a iniciar el nuevo semestre con dinámicas diferentes y empezar a ver esto”, comentó.

Respecto a los ingresos propios, el rector destacó que de ninguna manera se traducen en que aumentarán las colegiaturas, o se cargarán de otra forma a los estudiantes, ya que no tienen ninguna relación por lo que los costos de la UACH seguirán igual.

“Se buscarán diversas formas de ingreso, como lo es el sorteo, el tema de arrendamientos de locales comerciales dentro de la universidad, la venta de nuestros productos, en fin, tendremos que hacer grandes ajustes en grandes sumas porque es lo que necesitamos”, finalizó.