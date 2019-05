Pagó 27 años a Infonavit; ahora debe un millón!

Chihuahua.- Juana Zavala, mujer de la tercera edad pensionada, compró por medio de un crédito Infonavit su casa en la colonia Chihuahua 2000 por 100 mil pesos.

Tras 27 años de pagar mensualmente su cuenta, la deuda no bajó ni un peso, por el contrario se disparó hasta el millón de pesos.

Ahora ante esta injusticia en cuanto dejó de pagar tres meses, comenzaron a llegar los requerimientos.

“Me dicen en Infonavit que porque di nada más a intereses y nunca a capital. Entonces me dicen que la tengo que seguir pagando. De mi pensión yo les depositó el 30 porciento de lo que me dan, pero cuando uno no paga luego luego vienen y amenazan. Luego de que me atropellaron fui a arreglar porque yo dejé un año de pagar, pero me dio miedo porque aquí hay muchos desalojos”, comentó.

A pesar de que en estas casi tres décadas Doña Juanita, como la conocen sus vecinos, no falló con sus pagos, con cada aumento de salario mínimo le fue aumentando su deuda más los intereses, pues ahora debe tres mensualidades.

Juanita quien vive con su hija y sus dos nietos, uno de ellos con discapacidad, lamentó que a pesar de que por medio de su trabajo y esfuerzos pagaron ya la totalidad de su casa, la deuda incrementó.

A este caso en particular se añaden hasta 100 más, a los que se añaden personas que siguen aún pagando sus casas, así como los que se posesionaron de alguna y buscan pagarlas, informó la coordinadora en la colonia Chihuahua 2000 de la Asociación para Causas Populares, Francisca Ramírez.

La coordinadora señaló que según le ha expresado el presidente de dicha asociación, Pedro Domínguez, buscarán generar acuerdos con la Federación con el fin de que en casos como este la gente pueda liquidar sus deudas e incluso tener la restitución de lo que se pagó de más.

Por el momento los vecinos viven en la incertidumbre, pues como narró Juanita, a veces no sale de su casa temiendo que entren y saquen sus muebles o incluso lastimen a su nieto, ya que en ocasiones anteriores policías, actuarios y residentes se han enfrentado para evitar los desalojos que los propios vecinos consideran injustos.