Pagó Estado adeudos de Concha Landa con artistas locales

Juan Alanís

Chihuahua, Chih.- La Gobernadora Maru Campos informó que la presente administración, realizó un pago de 15 millones de pesos que dejó pendiente la exsecretaria de Cultura Concepción Landa con artistas locales.

Manifestó que fue por ese motivo por lo que no hubo Festival Internacional Chihuahua, debido a las deudas que dejaron con artistas y proveedores a las que su gobierno le ha tenido que hacer frente y manifestó que hay interés de su gobierno en apoyar a todos los sectores.

Agregó que, su gobierno si apoya a los artistas locales, no como ocurrió en la pasada administración "Tal vez como Concha no era de aquí, no le interesaba apoyar a los artistas locales, por eso no se les pagó en su momento, expresó, la Gobernadora.