Papás de Rubí, a proceso de desintoxicación

Chihuahua.- Tras aceptar los padres de Rubí Rubio, que se encuentran actualmente pasando por un proceso de desintoxicación, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chihuahua, agregó que se revisará la situación en la que viven los hermanos de la niña, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 10 de mayo, presuntamente secuestrada por un hondureño.

El procurador César Juárez señaló que hasta el día de ayer no habían sido notificados de las condiciones de la familia por parte de los agentes encargados de la investigación.

Sin embargo, ante la información que dio a conocer El Diario sobre el caso, se abocarán a investigar la situación en la que se han desarrollado los menores.

Según detalló el padre de la menor en entrevista, Rubí Rubio no acudía desde hace un año a la escuela.

Su madre argumentó que es debido a la falta de papeles, ya que ellos son de Mazatlán, por lo que no fue aceptada en alguna institución.

No obstante la situación que atraviesa la familia es de precariedad, dado que viven en una casa invadida, la cual no cuenta con puertas o ventanas, mientras que su madre no puede trabajar debido a que tuvo un accidente en su pie que le impide caminar bien.

Su padre mencionó que se dedicó durante un tiempo a limpiar vidrios; sin embargo, ahora cuenta con un trabajo como yesero.

Una de las hipótesis de la Fiscalía General señala que la menor pudo haberse ido de su casa por su voluntad con el hombre, ya que varios testimonios señalan que los han visto juntos, pero como si la joven quisiera estar con él.