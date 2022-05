'Para mí, es todo un acto de amor'

Chihuahua, Chih.- “Natalia fue una niña muy esperada; por un problema de salud, la esperanza de quedar embarazada era muy baja, tuvimos que esperar seis años; de hecho, desde que antes de que ella llegara ya teníamos el nombre”, narró Selene Aguirre Cortés, quien trabaja en el área de Atención Ciudadana del DIF Estatal.

“Para mi ser mamá es algo maravilloso, es una bendición, una oportunidad para formar a una persona de bien”, aseguró. “Natalia, significa para mí: la más fiel respuesta de mi fe. A mí me ha gustado mucho ir descubriendo cada etapa de mi hija; no a todos nos enseñan a ser padres y madres, a veces creemos que es sencillo, sin embargo, no es fácil; yo aprecio mucho el trabajo de las mamás que tienen más de un niño y que aparte de todo son amas de casa y trabajan”, aseguró.

Selene narró que, cuando supo de su embarazo, tuvo muchos sentimientos encontrados pero que, sin duda, es la mayor felicidad que ha sentido en su vida y que desea que sea una niña feliz, que pueda desarrollarse en todos los ámbitos y que disfrute de la vida.