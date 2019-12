'Para qué vinieron, si no los citamos'

Chihuahua.- Las familias de los tres jóvenes zacatecanos desaparecidos en la Sierra Tarahumara regresaron al estado con el fin de presionar a las autoridades en la búsqueda de sus familiares, uno de ellos menor de edad, de quienes hasta el momento no tienen información sobre lo qué les pudo haber sucedido.

Sin embargo, narraron que han sentido un abandono por parte de las autoridades de este estado, por lo que acudieron con la asociación Justicia para Nuestras Hijas y Derechos Humanos para lograr que la FGE se comprometiera a llevar a cabo un operativo de búsqueda.

“Nos trasladamos desde Zacatecas porque no teníamos ninguna información por parte de las autoridades. Ni una llamada tuvimos de la Fiscalía y cuando decidimos venir nos dijeron que por qué venimos si no nos habían citado, nosotros les dijimos que es por las mamás de ellos, que están muy desesperadas”, comentaron los familiares de Javier Muñoz Pérez, Juan Antonio Martínez Parra y Rubén Flores Cisneros, de 29, 19 y 17 años de edad respectivamente.

Durante dos años, los vendedores habían recorrido las rutas de Durango y Chihuahua desde Zacatecas, y en la región serrana llegaron aproximadamente el 16 de octubre de este 2019.

Los tres viajaban en una misma camioneta con camper con la que arrastraban su remolque. Sin embargo, este lo dejaron estacionado en un hotel de San Rafael después de acabar con la mercancía y salieron con rumbo a Bahuichivo para cobrar unas notas, ya que también ofrecían la opción de compra a crédito.

Tras esto no se volvió a saber nada de ellos, mientras que en el poblado, señalaron, la gente no quiere hablar por el miedo que se tiene en la zona por el control de los carteles.

“A la licenciada Norma Ledezma, de Justicia para Nuestras Hijas, la asignamos como representante y ella citó a las autoridades a que rindieran un informe y se comprometieron a hacer un operativo la semana próxima. De llevarse a cabo a ver qué resultados tenemos, sino vamos a volver aquí a Chihuahua para seguir presionando, porque no tenemos ningún resultado”, acotaron.

Los jóvenes eran ya conocidos por las comunidades a donde viajaban, ya que visitar estos municipios era parte de su ruta, donde tenían también una base clientelar.

Personas que han abonado algo de información. De Bahuichivo los ahora desaparecidos partirían a Témoris, regresarían a San Rafael y de ahí regresarían a Zacatecas, ya que desde el 16 de octubre estaban en aquella región.

Señalaron que las autoridades aún están en el proceso de definir una línea de investigación, pero las tres madres están desesperadas pues a cumplirse un mes y medio de su desaparición no hay nada claro. La familia se ha señalado que a pesar de que no son “ricos o gringos”, son tres personas de bien que no se metían con nadie y se dedicaban sólo a su trabajo.

Los familiares regresaron a Zacatecas luego de su reunión con Fiscalía y están esperanzados en que el operativo arroje algún resultado.

“A las autoridades queremos apelar a su espíritu de servicio, que se pongan cinco minutos en los zapatos de estas tres madres, de estas tres familias, hermanos y amigos, que nos ayuden por favor. Hagan el operativo que se merecen las tres personas y es nuestro derecho que se les busque. Muy respetuosamente les hacemos la petición, es que ya pasó un mes y medio y no hay nada. Comprendemos que no somos los únicos, pero como familiares tenemos que agotar nuestras posibilidades tocando puertas”, puntualizaron.

Se contradicen FGE y CES en búsqueda de vendedores La Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad dieron versiones encontradas respecto a la búsqueda de los comerciantes originarios de Zacatecas que permanecen desaparecidos, ya que mientras la FGE le expuso a los familiares que la próxima semana habría un operativo de búsqueda, la CES informó que 70 agentes participan en la localización de los tres jóvenes.

Según información de la Comisión Estatal de Seguridad desde que se tuvo el reporte de la desaparición, 70 agentes de la corporación han desplegado un operativo para localizarlos, apoyados por perros y drones, sin que hasta el momento haya resultados.

Una versión diferente fue la que se dio a los familiares de los jóvenes que fueron vistos por última vez el 31 de octubre en Urique en su ruta para vender cobijas y cobertores a los habitantes de la región serrana de Chihuahua.

Ayer la Comisión de Seguridad del Estado apuntó que no se tiene rastro de los tres comerciantes, pero que las investigaciones son encabezadas por la Fiscalía General del Estado a través del área especializada en la localización de personas desaparecidas. (Con información de Orlando Chávez / El Diario)