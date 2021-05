Parálisis cerebral no le impide salir adelante

Silvestre Juárez/El Diario

Manuel Chávez de 63 años, nació con parálisis cerebral de tercer grado, sin embargo ha continuado con su vida y trabajo durante mucho tiempo a pesar de las limitaciones, por lo que es un ejemplo para todas las personas que padecen alguna discapacidad. “Yo creo que el hombre se fortalece cuando trabaja. Yo siempre he laborado. Claro, que siempre hay quien me ayuda pero lo importante es seguir, estar contentos y no rendirse”, comentó el comerciante informal, quien tiene su puesto en la calle Cuarta y Doblado. Oferta diferentes tipos de artículos como electrónica, rastrillos, calcetas, sombreros, gorras, conjuntos para dama, que dice ser muy solicitado siempre, por lo que agradece a la gente por frecuentarlo tan seguido. Dijo estar como vendedor en este sector desde 1996, donde ha tenido buenas experiencias pero también se las ha visto duras, especialmente desde el año pasado con la contingencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19), que es todo un problema no poder salir a vender, ya que no hay otra fuente de ingresos. Aprovechó la entrevista para pedirles a todos los candidatos para diferentes puestos de elección popular, que trabajen realmente para los que menos tienen, pero también que se fijen en las personas con discapacidad, quienes requieren de mucha atención. Esto, ya que gran parte de la ciudad carece de infraestructura para quienes padecen de problemas motrices, visuales, incluso auditivos, entre otros tipos de discapacidad, por lo que es vital la inclusión y dotar a las calles de lo necesario para que toda la gente con estas condiciones humanas, puedan transitar y ser útiles para la sociedad.