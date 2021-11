Paro de labores en Cendi; exigen pago de la quincena

Chihuahua, Chih.- Más de 50 trabajadores del Centro de Desarrollo Infantil profesora María Luisa Reynoso ubicado sobre la avenida José María Iglesias y calle Mora realizaron un paro de labores afectando con ello a más de 250 niños.

Explicaron que de nueva cuenta el pago de su quincena no se ha efectuado, y esto no es la primera vez que ocurre, razón por la que decidieron manifestar y no permitir dicha situación.

Denunciaron además que el año pasado el pago de su aguinaldo fue menor al que se había presupuestado y también llegó demasiado tarde.