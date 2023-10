Participa chihuahuense en campeonato mundial de karate en Indonesia

El estudiante del quinto semestre de la Licenciatura en Economía Internacional, Roberto Iván Nava Esparza, llevó hasta el continente asiático las siglas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, (UACh), al participar el pasado 22 de septiembre en el “10th WSKF World Shitoryu Karateado Championships”.

En este torneo, que se llevó a cabo en Yakarta, considerada como la enorme capital de Indonesia y que se ubica en la costa noroeste de la isla de Java, el chihuahuense obtuvo el quinto lugar de 32 participantes en su categoría.

Nava Esparza es multimedallista de olimpiada nacional, nacional juvenil y selectivos nacionales, además de ser seleccionado nacional del 2013 al 2019, forma parte del equipo representativo de la UACH desde el 2017 y en su recorrido ha sido galardonado con el “Premio Deportista del año”.

Además, en 2019 se le otorgó el “Premio Faraón”, el “Premio Teporaca de Bronce 2019 Karate” y en el 2020 por parte de la Federación Mexicana de Karate A.C. a lo mejor del “Karate Nacional en el 2019” al igual que el “Premio Teporaca Karate 2020 Edición Especial”.

“Ha sido un camino que comenzó desde mis 4 años y a lo largo de estos años ha crecido junto conmigo y me ha permitido tener experiencias y amistades por diferentes partes del mundo gracias a los eventos nacionales e internacionales, he logrado aplicar los principios de esta disciplina que practico en mi día a día, estoy contento de representar a toda la gente que me ha apoyado siempre”, expresa el joven estudiante de Economía Internacional.

Esta trayectoria lo llevó a conseguir su pase a la competencia internacional en Jakarta, Indonesia, desarrollado del 22 al 24 de septiembre, donde demostró su excepcional destreza contra sus contrincantes al colocarlo como el quinto mejor de su categoría, lo que indudablemente contribuirá a su crecimiento en esta disciplina al entrenar con campeones mundiales en los países de Tokio y Japón.

Sin duda un ejemplo para la comunidad universitaria de disciplina, perseverancia, dedicación y esfuerzo, que contribuyen a impulsar a las y los alumnos.

El futuro Economista hace un llamado a todos sus compañeros a complementar su preparación profesional con un deporte, ya que es de gran ayuda para preparación física y mantener ocupada la mente en otras actividades.