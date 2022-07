Participa JPNH en el 40 aniversario del Fondo para Víctimas de la Tortura

Chihuahua, Chih.- La fundadora de Justicia para Nuestras Hijas (JPNH), Norma Ledezma Ortega, participó en días pasados, en la celebración del 40 aniversario del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas, en dónde expusó cómo se vive está problemática en México.

La ceremonia realizada en Chile, inició con un mensaje desde Ginebra de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien destacó la labor del Fondo para ayudar a miles de víctimas de tortura a través del mundo en su camino hacia la reparación.

En su intervención, Norma Ledezma, contó la historia de como se formó la asociación civil y del día en el que desapareció su hija Paloma Angélica Escobar Ledezma a los 16 años y fue encontrada sin vida

"Fui víctima de violencia sexual y física, de ahí nació la organización que hoy represento; ama de casa y empleada de una maquiladora, me dediqué a la defensa de los derechos humanos, no solamente de mi hija sino de cientos y cientos de familias que han pasado esta situación. Actualmente México, nuestro país cuenta actualmente con 100,000 mil personas desaparecidas, cifras oficiales; recientemente 11 mujeres son asesinadas cada día, según los datos oficiales también", expresó la titular del organismo.

Además, señaló que en México son 32 entidades federativas y que Chihuahua, es la que hace frontera con Estados Unidos, lugar en donde se trafica desde Colombia la droga y es donde se resguardan los narcotraficantes y a donde se llevan las mujeres, lo que es ahora el delito tipificado de trata de personas.

En su mensaje, Norma Ledezma agradeció al fondo y dijo que, gracias a ese apoyo, se ha podido acompañar a de manera integra a las familias de las víctimas a través del equipo multidisciplinario de psicólogos, abogados y trabajadores sociales.

"Yo no soy experta en justicia, pero una justicia que dura 10, 20, 40 años para llegar, no es una justicia y la reparación, pues no hay reparación; felicito a este país que está haciendo estos intentos, pero allá, todavía no lo hemos logrado del todo; con el fondo hemos logrado acompañar, caminar con las y los afectados, quizá no podremos solucionarlo, pero sentirán confort en todo momento".

La activista, externó que en México, la violencia es una tragedia permanente y que fue hasta el año de 1993 en el que se empezó a documentar los asesinatos y desapariciones de mujeres; en Ciudad Juárez, ellas desaparecían y posteriormente encontraban sus cuerpos mutilados con visibles violencia sexual y tortura física.

A nombre del Gobierno de Chile estuvieron presentes la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; y la Subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter.

Durante el encuentro se rindió homenaje a los sobrevivientes de tortura y personas defensoras de derechos humanos de Chile y de América Latina, cuya lucha incansable ha sido crucial para la creación y continuidad del Fondo, así como para el desarrollo de mecanismos de prevención y combate a la tortura a nivel internacional.

También se destacó que en sus cuarenta años de existencia, el Fondo de la ONU ha representado un apoyo imprescindible para las víctimas de tortura, sus familias y para el trabajo de la sociedad civil, promoviendo el derecho a la reparación por medio de la rehabilitación y el trabajo jurídico, psicológico, médico, social y humanitario.