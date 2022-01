Participará Madera en Feria Internacional de Turismo

Ya hemos hablado de los sitios arqueológicos, ecoturísticos, artesanías, vinos, miradores, ruta religiosa y otros espacios que buscamos fortalecer. Se puede lograr con trabajo arduo, conjunto y con verdadero interés por la comunidad”

William García Domínguez Director de turismo de Madera

El municipio de Madera participará como único representante de Chihuahua en la Feria Internacional de Turismo -FITUR-, misma que se llevará a cabo en Madrid, España del 19 al 23 de enero de 2022. Lo anterior, luego de haber conseguido llamar la atención de promotores y visitantes durante el Tianguis Turístico realizado el pasado 15 de noviembre en Mérida, Yucatán.

Karen Santamaría, especialista en turismo internacional y quien durante 20 años ha trabajado en la FITUR, dijo que tras conocer la propuesta de Madera en la materia optó por apoyarla ya que es un área del estado que nunca se había promocionado y es el momento para darla a conocer al mundo.

“Va a ser “la gran sorpresa” en FITUR. Vamos a presentar el lugar en su conjunto porque muy poca gente lo conoce y tiene mucho que ofrecer. Por eso lo mostraremos al mundo entero a través de esta Feria, porque es cuando puede potenciarse”.

Santamaría señaló que la pandemia generó cambios en la población del orbe y también en hábitos, prácticas y costumbres, incluido el turismo. De allí la importancia de buscar nuevas opciones.

“La pandemia hizo que todos cambiaran incluso el turismo. Hoy día la gente no quiere ir a un hotel a encerrarse o a sitios que le signifiquen un riesgo de contagio, quiere tener contacto con la naturaleza, por eso es necesaria la promoción de lugares como Madera. Estoy segura que a mucha gente le va a encantar el lugar porque no solo se trata del entorno natural en su esplendor, hay arqueología, actividades religiosas, gastronomía, etc. Es una experiencia muy diferente para vivirse en los bosques de Chihuahua”, apuntó.

Santamaría, originaria de Chihuahua, destacó la importancia de mostrar al mundo que aun existen cosas distintas a lo que están acostumbrados y sobre todo, impulsar a quien está haciendo un esfuerzo por posicionarse como un atractivo para los visitantes.

“Queremos mostrar algo diferente, algo que no se encuentre en los puntos de trismo que ya conocemos en México y el mundo. Mi estado es el que menos presencia tiene en el mundo, porque Chihuahua no sabe promoverse. Me he especializado en turismo internacional y por primera vez voy a promocionar una parte de este porque, si revisamos, siempre se promueve lo mismo en las ferias internacionales, pero hay otros lugares como Madera que tienen mucho que ofrecer y carecen del apoyo gubernamental o empresarial. Ese esfuerzo los dignifica como personas y como sector turístico”, enfatizó.

Otro municipio que tenía la intención de participar en la FITUR es Camargo, pero, la falta de recursos económicos le impediría hacer presencia en España. Sin embargo, según Santamaría, buscarán la forma de presentarlos.

En cuanto al tema de la inseguridad que ha golpeado la imagen de Madera durante años, la entrevistada indicó que “no se puede tapar el sol con un dedo, pero tampoco puedes crucificar a toda una población”.