Participó 'El 300' en asesinato junto al exdirector de la Policía

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado (FGE) giró una orden de aprehensión en contra de Antonio Leonel C. M., alias “El 300” u “Osama Bin Laden” por el delito de homicidio, cometido en perjuicio de Fabián Omar Vázquez Hernández de 37 años, el 31 de mayo de 2021, en el municipio de Matamoros.

La nueva orden de aprehensión fue ejecutada el martes pasado, dentro del Centro de Reiserción Social (Cereso), No. 1 de Aquiles Serdán, donde Antonio Leonel se encuentra recluido tras haber sido detenido el domingo 13 de marzo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En este homicidio también está involucrado el exdirector de la Policía Municipal de Matamoros Hugo Gerardo C. B., quien fue detenido el 9 de octubre de 2021 por elementos del Ejército Mexicano y está vinculado a proceso dentro de la causa penal 300/2021 desde el 15 de octubre de 2021.

Durante la audiencia en contra del exjefe policial, el agente del Ministerio Público estableció que entre las 21:00 y 22:30 horas del 31 de mayo de 2021, la víctima llegaba a su domicilio, ubicado en la calle Gladiolas de la colonia Obrera, en un vehículo Nissan Rogue, cuando fue sorprendido por Hugo Gerardo C. B. y otro sujeto, quienes lo bajaron del automóvil, le apuntaron con armas cortas calibre 9 mm en la cabeza y le dispararon en cuando menos 12 ocasiones.

Fue el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, quien confirmó que la nueva acusación contra Antonio Leonel C. M., es la misma por la que el expolicía se encuentra en prisión preventiva y vinculado a proceso.

Fierro Duarte reiteró que existen diversas carpetas de investigación que involucran al líder criminal, mismas que se darán a conocer cuando se ejecuten las órdenes de aprehensión correspondientes.

Reiteró que El 300 no está involucrado en el asesinato del líder de Coparmex en Parral, Uriel Loya Deister, pese a que el 14 de noviembre de 2020 se informó que los responsables materiales del crimen, identificados como César Ulises R.J., alias “El Cabezón” o “El 309”; Ricardo Arturo E. E., Jacinto Alonso C. M., Luis Enrique U. C. y Roberto S. G., pertenecían a un grupo de sicarios bajo el mando de Antonio Leonel C. M.

El funcionario tampoco quiso confirmar si “El 300” tiene participación en el asesinato del subcoordinador de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Raúl Tarango Ávila, el 7 de mayo de ese año, en la ciudad de Parral, ni en la desaparición de los cuatro pasantes de enfermería Igrid Casandra Díaz Huerta y Oswaldo Galván Rodríguez, Mayra Guadalupe Mendoza Adame y Merari Muños Lozano, entre el 27 y 29 de mayo de 2018, también en Parral.