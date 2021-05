Pasajeros que viajen al extranjero no podrán compartir códigos

Quienes viajen por Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús hacia el extranjero y tengan que hacer escala en Estados Unidos para continuar su vuelvo a Canadá, China, India, Japón u otro país, no podrán hacer uso de los códigos compartidos, por lo que ya no podrán trasladarse con un sólo boleto hasta su destino y deberán hacer otro check in en su trasbordo.

Tere Lucy Domínguez, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje Filial Chihuahua, dijo que esa es una, entre otras consecuencias, que traerá la baja de 1 a 2 en la calificación que acordó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a la aviación mexicana.

Planteó que quizá ahora no se tenga un daño significativo, pero una vez que tome mayor fuerza el servicio aéreo internacional, la reducción de la categoría podría generar una serie de inconvenientes a los viajeros.

Tere Lucy Domínguez detalló que hasta antes de perder la categoría 1 la aviación mexicana, una persona podía comprar un vuelo por ejemplo de la aerolínea Aeroméxico hasta China o India, con un sólo boleto y al trasbordar en Estados Unidos se podía tomar un avión de otra línea asociada para llegar hasta el destino que se necesita.

Planteó que Aeroméxico al igual que muchas aerolíneas operan con códigos compartidos, donde se puede volar de un país a otro y usar los servicios con otra empresa del mismo grupo.

Detalló que varias aerolíneas de diversos países conforman un grupo y tienen acuerdos de servicios o alianzas y entre ellos manejan códigos compartidos.

Informó que pasajeros provenientes de China, por ejemplo, ellos también pueden volar hasta cierto país y de ahí tomaban otro vuelo de una empresa mexicana.

Una de las grandes ventajas, era que el equipaje iba hasta el destino final, por lo que no era necesario hacer cada vez check in en las terminales en donde se hacía escala.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje Filial Chihuahua, Tere Lucy Domínguez, apuntó que aún y con la baja en la calificación aérea, las compañías mexicanas pueden seguir volando hacia Estados Unidos, pero ya no podrían usar los códigos ni ofrecer nuevas rutas hacia ese país.

Sin duda, dijo, que eso puede facilitar menos a los turistas que quieran visitar México o viceversa, ya que con códigos compartidos facilita mucho la vida en viajes largos.

Tere Lucy Domínguez dijo que es deseable que las autoridades competentes trabajen en eso para retomar a la calificación, ya que ahora con la 2 se ubican aeropuertos que no ofrecen tanta seguridad en los espacios aéreos, en tráfico y otros indicadores.

Una de las cosas importantes que se toma en cuenta para la calificación es el tráfico aéreo y la infraestructura con todos sus servicios, entre otros segmentos.

En pasaje internacional en abril del 2021 en los 13 aeropuertos administrados hoy por el grupo Aeroportuario del Centro Norte, entre los que está el de Chihuahua y Ciudad Juárez, fueron 185 mil 836 usuarios, el 2,516.7% mayor respecto de los siete mil 102 usuarios de abril 2020, de los cuales alrededor del 95 por ciento proviene de Estados Unidos.

Durante el periodo de entre enero y abril de este año se registraron 519 mil 575 viajeros extranjeros, un 26.6% menos respecto de los 707 mil 864 del mismo periodo del 2020.

Entre enero y abril, las 13 terminales de OMA reportaron cuatro millones 414 mil 617 pasajeros nacionales y extranjeros, el 11.8 % menos respecto de los cinco millones 003 mil