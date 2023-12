Pasará agresor de Mya Navidad en casa

Chihuahua.- Debido a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), goza de un periodo vacacional hasta el próximo tres de enero, las representaciones jurídicas de Mya Naomi Villalobos Saldaña y Érick David B.C., este último declarado culpable por propinarle 47 puñaladas a la joven, no podrán interponer recurso de apelación alguno, por lo que el ahora sentenciado a 3 años y 8 meses de prisión, podrá pasar las festividades navideñas en su casa.

De acuerdo con información proporcionada por el TSJ, ambas partes renunciaron a la lectura de sentencia el día de ayer, por lo que el Ministerio Público solicitó el engrose de la misma y le fue entregada de manera inmediata.

En lo que respecta a la defensa, se le notificará a partir de hoy para hacerle entrega del documento ya que ésta no acudió a los tribunales de Delicias.

Actualmente, el responsable de los delitos de violencia familiar y de lesiones graves tiene la medida de arraigo domiciliario por lo que no podrá salir de su vivienda.

Días atrás se dio a conocer que Erick David sería condenado a tres años y ocho meses de internamiento en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes en la ciudad de Chihuahua y que además, tendrá que cumplir un año y seis meses de libertad asistida, es decir, tendrá que recibir terapias psicológicas durante ese período.

Mya Naomi de 17 años, fue atacada por su entonces novio Erick David, quien le propinó 47 heridas de arma blanca en el cuello, tórax, cabeza, espalda, brazos y manos. Ella tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, recibir transfusiones sanguíneas y enfrentar tres factores de muerte.

Durante su recuperación, la gravedad de las heridas le impedía incluso comer y beber cualquier tipo de líquido.

La víctima narró que Érick ya había tenido comportamientos violentos pero en esa ocasión, todo escaló muy rápido cuando le advirtió que debía atender sus problemas de adicción si quería que la relación continuara.

En ese momento, ambos se encontraban en un automóvil, cuando Érick comenzó a exigirle el acceso a sus redes sociales para revisarlas y la insultó, por lo que Mya se bajó del vehículo ya que sólo quería llegar sana y salva a su casa.

“Yo pensé que me iba a abrazar porque me rodeó con su brazo, pero entonces me atacó con su navaja; yo le dije que parara que estaba sangrando y él me dijo: “perdóname mi amor”, “perdóname” mientras ahora sí me abrazaba, (como queriendo que lo disculpara por lo que había hecho). En eso, yo grité ¡ayuda! ¡Ayuda!, él se enojó más y fue ahí cuando me ocasionó todas las demás lesiones”, narró Mya en una entrevista brindada a este medio de comunicación.

Después de eso, un hombre se acercó y le dijo al novio de Mya que parara por lo que este, entró en pánico y huyó del lugar.

“El joven que le dijo a mi agresor que parara, llamó a la ambulancia, pero él también se fue de ahí; por lo que me quedé tirada junto a un lote baldío. A los pocos minutos vi que venía otra vez el carro de mi novio así es que me asuste más y pensé que iba a rematarme, por eso, me levanté como pude y traté de correr pero el auto me acorraló y entonces vi que era su mamá”, contó la víctima.

La madre de E. D. B. C., llegó al lugar de los hechos y le dijo “perdóname hija, de haber sabido que te iba a hacer algo así, no hubiera dejado que te fueras con él”.

“Ella me auxilió, le llamó a mi mamá y me llevaron a Urgencias; me sacaron radiografías, me suturaron la espalda y las manos y me trasladaron a Chihuahua; ahí el doctor le dijo a mi mamá que tenía la tráquea abierta, que me habían perforado un pulmón y que había perdido mucha sangre por lo que me hicieron tres transfusiones”.

Cabe señalar que Chihuahua mantiene desde la pasada administración estatal la “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, con lo que se supone una mayor atención de las autoridades de los tres niveles a que hagan algo para garantizar la seguridad de las mujeres chihuahuenses.

Tras este hecho violento, se impulsó la Ley Mya, la cual busca castigar la tentativa de homicidio incluyendo el feminicidio, sin embargo, esta lleva estancada cerca de nueve meses.

Dicha iniciativa, presentada por la diputada Adriana Terrazas el pasado siete de marzo plantea modificar el Artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes a fin de incorporar dicha punibilidad.