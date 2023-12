Pasará florista la Navidad en solitario

/ Con alegría, Adrían vende ramos para sobrevivir

Chihuahua.- Para Adrián Morales Esparza, de 62 años, pasar la Navidad en solitario es una costumbre, ya que al no tener familia carece de con quién convivir en las festividades, por lo que espera que su trabajo de venta de flores le dé para al menos comprar un pollo o una pizza y continuar con su labor.

Usualmente, está en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y Ernesto Talavera por las mañanas y parte de la tarde, donde ofrece el producto a los automóviles o peatones que le da para sacar lo del día y a veces un poco más para sobrevivir.

Compra las flores y él mismo las adorna para convertirlas en regalos atractivos y bonitos, ya sea una sola rosa o ramos un poco más grandes a precios muy accesibles, siempre con una sonrisa y alegría de que el cliente esté satisfecho.

Al no poder tener hijos, no tiene familia con quien pasar la Nochebuena, por lo que ha estado así durante muchos años y no tiene ninguna expectativa para este 24 de diciembre, más que agradecer a Dios por estar vivo y poder continuar.

Al igual que él, hay más floristas que están en diferentes zonas de la ciudad; algunos con historias similares o quizás, en mejores condiciones, pero todos se respetan entre ellos, ya que hay lugar para todos.

Vive modestamente en la calle Luis L. León No. 1610 de la colonia Unidad Cuauhtémoc en la planta alta, ya que abajo está una tienda de abarrotes.

No cuenta con seguro ni algún sueldo más que lo que vende para vivir, por lo que estas fechas representan para él poder tener un poco más de ingreso para sus gastos, aunque aún recuerda las fiestas navideñas con gusto cuando vivían sus padres y había convivencia.

A ellos, les agradeció que le heredaran la vivienda donde actualmente está y es donde se puede localizar al hombre después de las 4:00 de la tarde.

“Ahí vamos, ojalá salga para comprar un pollito o una pizza, algo rico para cenar. Ni modo, así es la vida. Pero adornamos las flores con mucho gusto y que la gente esté contenta”, dijo sonriendo el venerable hombre.

Aunque no está acostumbrado a pedir algún tipo de ayuda, ya que siempre ha trabajado para tener sus propios ingresos, no desprecia la voluntad de quien quiera hacer algún regalo o apoyar para esta temporada; no cuenta con celular, por lo que la única forma de encontrarlo es en el crucero antes mencionado por la mañana o en la tarde en su hogar.