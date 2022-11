Pasaron homicidios de 176 a 205 en octubre

Chihuahua.- Los homicidios en la ciudad registraron un ligero incremento con respecto al último mes al pasar de 41 a 44 casos, de acuerdo con información oficial emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con los 44 homicidios de octubre ya suman 373 las personas que han sido asesinadas en el presente año, en la capital del estado; a nivel estatal se tuvo un incremento del 16.4 por ciento al pasar de 176 en septiembre a 205 registrados en el mes de octubre.

Ciudad Juárez tuvo un incremento mayor pues los asesinatos pasaron de 91 en septiembre a 112 en octubre, lo que representa un aumento del 21.7 por ciento para un total acumulado de 917 homicidios en el año.

A nivel nacional, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el mes de septiembre, 32 mil 49 personas han sido asesinadas.

Con relación al municipio de Chihuahua, en 2022 han ocurrido 373 asesinatos, de estos, 18 fueron en enero; 31 en febrero; 24 en marzo; 34 en abril; 45 en mayo; 45 en junio; 46 en julio, 45 en agosto; 41 en septiembre y 44 durante el mes de octubre.

Anoche, dos hombres fueron ejecutados en las inmediaciones de la colonia Revolución. Sicarios arribaron hasta el cruce de las calles Reforma y Ojinaga en donde interceptaron a sus víctimas quienes estaban en un Ford Focus negro y les dispararon a quemarropa para asesinarlas.

El registro de homicidios en la ciudad por año es de 326 en 2016; 481 en 2017; 340 en 2018; 389 en 2019; 414 en 2020; 397 en el 2021 y, en los primeros diez meses de este año, ya se acumulan 373.

Entre los hechos destacados en el mes de octubre en la capital del estado, se encuentra el hallazgo de cuatro personas sin vida ocurrido el pasado miércoles a la altura del kilómetro 72 de la carretera a Ciudad Juárez, todas con signos d e violencia y heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, las víctimas eran originarias del estado de Puebla, en dónde se levantó un reporte de desaparición, de acuerdo con información vertida por la FGE y fueron identificados como: Francisco P. G., de 37 años; Elías C. C., de 44 años; Silvestre S. R. de 44 años; Reyes S. C., de 33 años.

De las 42 víctimas reportadas en la ciudad, 29 murieron por heridas provocadas por arma de fuego; 5 por arma blanca; 3 por asfixia; 4 por golpes y se tiene una víctima de la cual no se pudo establecer que tipo de arma se utilizó.

En lo que respecta a Ciudad Juárez, en el año ya son 917 personas que han sido asesinadas, de estas 80 fueron en enero; 82 en febrero; 67 en marzo; 65 en abril; 107 en mayo; 81 en junio; 113 en julio;119 en agosto; 91 en septiembre y 112 en octubre.

Cabe señalar que, en 2021, la ciudad fronteriza cerró con 1,420 asesinatos, por lo que tiene una tendencia de terminar el presente año, por debajo de dicha cifra.

A nivel estatal; de las 205 personas asesinadas en octubre, 188 víctimas son del sexo masculino y 17 corresponden al sexo femenino y en lo que va del año, van 1,744 personas asesinadas.

Según el informe de la FGE, en el último mes, fueron asesinados seis menores de edad y el grupo etario que más víctimas registró es el que se encuentra entre los 18 y 29 años, con un total de 61 casos.

De acuerdo con los registros de los últimos años, en 2016 el estado cerró con 1,470 homicidios; 2017 registró 2012; en 2018 fueron 2,244; en 2019 fueron 2,585; 2020 registró 2,715 y 2021 totalizó 2,477.