Pasaron vecinos momentos de angustia por masacre

Chihuahua.- Vecinos de la colonia Luis Fuentes Mares donde se presentó el ataque armado que dejó dos hombres y una mujer muertos, así como dos lesionados, comentaron que es una "zona caliente" a la que llega gente desconocida como es el caso.

Relataron que hay algunos domicilios en los que se vende droga, que es sabido por muchos pero las autoridades no hacen acto de presencia en la zona.

Expusieron que en relación a los hechos, escucharon varias detonaciones por la medianoche, al salir observaron que sobre la calle Crisolita esquina con Puerta Labrada había una camioneta de color oscuro y de esta salieron algunas personas lesionadas, incluso vieron correr herido a un ciclista. Destacan que este último estaba pegado a la unidad cuando pasaron los hechos.

Entre los vecinos se gritaban preguntando por las víctimas, si eran de la colonia, pero mencionaron que no los conocían, que no eran del sector.

Al arribo de las unidades de Seguridad Pública Municipal, confirmaron dos personas fallecidas en el lugar y un masculino lesionado

Una mujer y otro hombre fueron llevados al hospital Issste, y ella murió mientras era atendida.

En la escena del crimen quedó un casquillo 9 milímetros, como evidencia del arma que utilizaron en la agresión.