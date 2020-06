Pasean por el Centro; dejan de lado el cubrebocas

Silvestre Juárez/El Diario Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua, Chih.- Decenas de chihuahuenses salieron a las calles del Centro Histórico el día de ayer, domingo y durante el fin de semana, lo que se convirtió en una muestra del relajamiento de las medidas sanitarias, ya que además de que las principales calles de Chihuahua lucieron con gran afluencia de transeúntes, los paseantes dejaron de lado el cubrebocas, fenómeno que ha registrado un aumento en últimos días.

Además del paseo dominical en el que se aprovecha el día de descanso de la mayoría de los trabajos, los chihuahuenses pasearon en las principales calles del Centro Histórico y llenaron parques y plazas públicas, sin embargo a decir de algunos comerciantes el número de visitantes no es proporcional a las ventas que estos generan en la búsqueda de su recuperación económica ya que las ventas han permanecido a la baja a comparación con el 2019.

Sin embargo algunas familias salen sólo para dejar atrás del confinamiento el cual, según dijeron algunas, los tiene ya desesperaos, por lo que aprovechan el semáforo naranja para acudir a los negocios o simplemente tomar el aire fresco con el clima nublado que se dejó sentir el día de ayer.

“Venimos a pasear a ver algunas cosas, pero en algunas tiendas ni entra uno, es mucho esperar y mucho trámite, entonces pues nada más salir y dar una vuelta”, comentó Pedro Ramírez, quien salió el día de ayer al Centro de la ciudad.

A pesar del insistente llamado de las autoridades a permanecer en casa y evitar salir de no ser necesario, varios de quienes salen los fines de semana aseguran que han dejado de temer al virus, pues consideran que es más la crisis económica que la de salubridad, ya que dicen no haber visto o conocer enfermos. No obstante actualmente aunque la jornada de Sana Distancia haya concluido y se busque la reactivación económica que será paulatina, la recomendación de autoridades de salud sigue siendo permanecer en casa y tomar todas las medidas de prevención pertinentes como el uso de gel antibacterial y cubre bocas.