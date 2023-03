Patrulla de la DSPM se queda sin frenos y provoca choque

Chihuahua.- Esta mañana una unidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), impactó contra una pick-up y debido a los aparatoso del choque no hubo personas lesionadas.

El suceso ocurrió sobre las calles J.J Calvo y Pacheco en la colonia Lealtad, al sur de la ciudad.

Elementos de Policía Vial indicaron que ambas unidades circulaban de norte a sur, y al llegar al cruce de la calle J.J Calvo, la unidad de la DSPM no pudo detener su marcha ya que los frenos no respondieron e impactó contra una pick-up particular la cual traía polines.

Agentes se encargaron de abanderar la zona y realizar el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades.