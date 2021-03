Paty, de contadora... a poetisa e influencer

Patricia Loyoza Nájera de 59 años, es contadora pública, jefa de familia, y una de las más influyentes escritoras empíricas en redes sociales, quien se ha destacado por sus mensajes y poemas positivos, reflexiones de vida, que se ha ganado un lugar entre los cibernautas que buscan su consejo, especialmente en tiempos tan complicados por los problemas sociales actuales.

Durante los últimos años, a través de su perfil de Facebook, ha publicado muchos pensamientos y mensajes de motivación, donde muchas personas han agradecido sus palabras, tanto escritas como transmisiones en video.

A pesar de que es más conocida en internet, en 2015 publicó junto con otras 10 mujeres escritoras de diferentes partes de México una antología, que consta de un libro pequeño de poemas llamado “Girasoles, Sueños y Palabras”, presentado en la Quinta Gameros.

Reconoció que a pesar de su carrera de contabilidad, siempre le motivó escribir, razón por la que ha tomado diferentes talleres literarios para que sus publicaciones sean más profesionales. Antes no sabía hasta donde podía llegar en redes sociales, por lo que ahora ha visto el impacto que puede llegar tanto positivo como negativo. “Vivo de los números pero me fascinan las letras”, dijo.

Explicó que reflexionar mucho en lo que es la vida, el amor en todas las cuestiones ha sido primordial, aunque actualmente mucho de la escritura se basa en la cruda realidad, tristeza, depresión, o sentimientos de impotencia, cree que mantener la esperanza y el cariño es importante, por lo que los conceptos como el amor romántico no deben ser tomados como algo negativo sino valorizarlo.

“Yo descubrí que podía dar un mensaje positivo. Empecé a subir mis escritos, son lo que pienso, poemas, reflexiones. Si alguien toma algo bueno de eso, me siente realizada. He tenido muy buenos comentarios, agradecimientos y me gusta que pueda aportar algo importante. “Cuando comencé a escribir, hubo comentarios muy positivos que daban paz, serenidad de los problemas que otros tenían. A veces cuando me leían, decían sentían que lo hacía para ellos”, platicó la poetiza chihuahuense.

Comentó que también se ha inspirado en grandes de la literatura como Jorge Luis Borges, mujeres como Rosario Castellanos, algunos más clásicos como Pablo Neruda, por mencionar unos entre muchos otros.

Manifestó que en las circunstancias actuales como la pandemia de Coronavirus (Covid-19) y todo lo que conlleva, es necesario dar esperanza, optimismo, de saber que no importa cuál sea la pregunta, el amor siempre va a tener la respuesta.

“Cada persona nos hemos ganado el derecho de hablar, según las vivencias, a escribirlo. Yo creo que en estos tiempos, todo lo que nos pueda ayudar a ser mejores, tratar de vivir el día a día es bienvenido. Si todos hiciéramos el intento por aprovechar las redes sociales con mensajes y experiencias motivantes en lugar de banalidades, pesimismo, habría muchos cambios provechosos”, reflexionó Paty, como la conocen sus amistades.

Entre sus proyectos, está el publicar un libro de reflexiones y poemas, de lo que tiene mucho material y espera recopilar suficiente, seleccionar y tenerlo próximamente en físico.

Entre una de sus publicaciones más recientes en Facebook está la siguiente: “¿Y si jugamos a ser niños, vemos el presente con ojos nuevos y no dejamos de reír?

¿Y si permitimos que la adultez sea incapaz de meternos en su cuadratura?

¿Y si aprovechamos cada instante, vivimos con pasión y en la nevera no guardamos los "te quiero"?”.