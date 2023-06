Pecuu y nuevas patrullas han dado resultados: Issac Díaz

El coordinador de la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional (PAN), Issac Díaz Gurrola, aseguró que la implementación de la tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua (Pecuu), así como el arrendamiento de nuevas patrullas totalmente equipadas han dado resultados en seguridad, con las detenciones en diferentes sucesos delictivos, además que las licitaciones siempre se han hecho con total transparencia.

Es por ello, que cuestionó las críticas del coordinador de regidores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Eliel Alfredo García Ramos, por diferentes declaraciones que pretenden confundir a la población, lo cual es totalmente falso, ya que todas las reuniones de los comités se transmiten en vivo y toda la información es pública.

Dijo que la Plataforma Escudo Chihuahua (Pecuu) y la puesta en marcha de 100 patrullas dotadas de alta tecnología para la vigilancia, refleja la disminución de delitos como robo con violencia a casa habitación, comercios, transeúntes y otros en comparación a las estadísticas que presenta el gobierno de la 4T con homicidios que van a la alza y que ya tienen colocado al país como el más violento de la historia de México.

Dijo que el regidor morenista desinforma a la sociedad a base de mentiras para confundir a los ciudadanos. Precisó que las patrullas que arrienda el Municipio de Chihuahua que suman 100, luego de la entrega de 23 y 77 el año pasado, tendrán un costo de dos millones 257 mil pesos que se pagarán en 36 meses lo que representan un gasto de 62 mil 715 pesos por patrulla mensualmente y no “3 millones de pesos que mal informó el Regidor” dijo.

Explicó que hay contrastes en los procesos de licitación en el arrendamiento de patrullas. Pues mientras en Chihuahua se realizan con total transparencia que avalan organismos internacionales que lo colocan como el Municipio más transparente a nivel nacional como PEFA, en la federación se hacen adjudicaciones directas con total opacidad.

Refirió que la Guardia Nacional contrató el arrendamiento de más de mil 500 vehículos de manera directa donde hubo opacidad en los procesos igual que como lo están haciendo en todos los grandes proyectos como el Tren Maya o el Aeropuerto y donde todos aquellos en donde la Corte salió a determinar que la federación tendrá que abrir la información y transparentar los recursos invertidos, lo que demuestra que el proceso está muy viciado.

“Lo que no dijo Eliel es que la transparencia que es la base de la honestidad no se practica en el gobierno federal porque la Guardia Nacional se adjudicó de manera directa más de cuatro mil millones de pesos para la adquisición de estas unidades que no están equipadas y que no tienen punto de comparación con las que entregó el Municipio de Chihuahua las cuales están dotadas con alta tecnología, cámaras y base de datos conectados a la Plataforma Escudo Chihuahua y cuyos resultados a la baja han sido reconocidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Nacional (SENSN). Mencionó que tampoco hay punto de comparación con los resultados en el combate al delito y la prevención que se han generado con la puesta en marcha de estas unidades. A nivel nacional nos encontramos con que a pesar de los grandes gastos que se hacen en el intento de combatir a la delincuencia, este sexenio se ha ubicado como el más violento de la historia de México y a poco más de un año en que el actual Presidente concluya con su período gubernamental, superó a los anteriores gobiernos con más de 202 mil homicidios que superan un 36 por ciento más que el gobierno de Peña Nieto, un 75 por ciento más de homicidios en el sexenio de Felipe Calderón y con proyección al cierre con 213 mil 861 homicidios. Este gobierno que preside el alcalde Marco Bonilla es evaluado como el más transparente de la República por lo que hacemos un llamado al Regidor Eliel a que lejos de estar criticando y mal informando, se preocupe por los intereses de los chihuahuenses y siendo del partido de oposición que se encargue de atraer más recursos federales porque contrario a que la federación asigne más presupuesto para seguridad recortó al Fortaseg desprotegiendo con ello la seguridad de los chihuahuenses”, argumentó el edil panista.