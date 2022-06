Pedirá Morena comparecencia de Fierro y Loya el próximo lunes

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- La fracción parlamentaria de Morena anunció que llamará a comparecer al Fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte y al Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, para que expliquen cómo y dónde operan las corporaciones que encabezan.

“Tenemos en el estado igual número de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad, tenemos grandes zonas en el estado en donde sólo vemos a la Guardia Nacional y no vemos a la Policía Estatal”, comentó el coordinador de la bancada, Cuauhtémoc Estrada.

Llamó a que las autoridades estatales en este momento de crisis no se concentren sólo en acciones discursivas, sino modificar la estrategia de combate al clima de inseguridad, porque recordó que no sólo se debe concentrar la visibilización de las víctimas en las figuras de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, sino de los civiles víctimas en el hecho y en los lamentables acontecimientos diarios de todo el estado.

“Como Congreso debemos exigir información sobre cuáles estrategias se están implementando, y no sólo en la línea discursiva, y no basta que la Gobernadora y el Fiscal y los encargados de la corporaciones se paran y nos digan que todos vamos a estar bien, eso no basta”, agregó.

Adelantó que es miércoles se presentará el llamado a los funcionarios para acudir a la sesión de la diputación permanente programada para el próximo lunes, cuando haya presencia de las diferentes bancadas y representaciones del Congreso.

“No les vamos a preguntar cómo ven la situación, sino qué van a hacer, pediremos que se revise el Plan Estatal de Seguridad porque se tiene que ajustar, porque no está funcionando”, indicó Benjamín Carrera, miembro de la bancada.

La situación de violencia generalizada en el estado ha generado una disputa política entre la administración estatal y la Federación, mientras que en territorio chihuahuense los asesinatos, el desplazamiento de comunidades y la criminalidad aumentan.