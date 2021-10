Pedro Domínguez avala plan para mejorar transporte público

“Vemos cómo nuestro amigo Gabriel Valdez Juárez, ahora secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, ha anunciado la reanudación del Consejo Consultivo de Transporte, en el que busca que todos contribuyan para mejorar el pésimo servicio que se tiene. Nos da gusto, porque desde la administración anterior, solicitamos por escrito que se nos brindara un lugar en este Consejo, porque representamos colonias populares, donde miles de habitantes utilizan este medio de transporte. Nos interesa que esto se haga realidad, porque serán beneficiados con mejores unidades, atención, rutas más cortas, que no les queden muy distantes las paradas de camión y que no los tenga esperando bajo el sol, el aire, calor o frío”, manifestó el presidente de la asociación civil, Alianza de Causas Populares (ACP), al destacar que se tienen mesas de trabajo con los concesionarios de transporte y personas involucradas con el fin de buscar la manera de optimizar el servicio, además de felicitar al funcionario por la voluntad de hacer algo por contribuir y resolver este asunto complejo, que ya ha sido una de las metas de la actual gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, tema complejo pero que puede ir por buen camino.

Al mencionar al secretario estatal, recordó cómo él mismo inició con uno de los temas pendientes cuando era director de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, que es la escrituración de las casas de la colonia Ampliación Nuevo Triunfo, donde cientos de personas esperan con ansias poder ser dueñas de sus hogares de hecho y de derecho.

No obstante, están a la espera de continuar la buena relación y labor que se tuvo en los avances, tema que conoce perfectamente el presidente municipal, Marco Antonio Bonilla Mendoza, para darle dignidad a estas personas.

Ahora la estafeta pasa a la nueva directora de la dependencia, Adriana Díaz Negrete, con quien confía dar seguimiento oportuno y con la atención que estas personas se merecen.

“Estamos esperando que la arquitecta Díaz Negrete, termine de instalarse y tome bien las riendas de la dependencia, que sabemos tiene sus complicaciones. Una vez, continuar con las gestiones, así tan amable el trato como lo teníamos con su antecesor y ahora secretario”, expresó el conocido activista social.

En el mismo tema de asentamientos humanas, anunció que están en la realización de una agenda para hacer recorridos diarios por la tarde y fines de semana, por las diferentes colonias que tienen hogares adquiridos por medio de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para dar a conocer los avances en los diversos casos y solucionar las problemáticas.

Por mientras, hay calma porque se ha cumplido la palabra que hizo hace tiempo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que no haya desalojos por incumplimientos con Infonavit o a los hogares recuperados por terceras personas, que están a la espera de que puedan adquirirlos en pagos justos y en base a sus posibilidades económicas.

“Ahí tuvimos acercamiento con el Presidente gracias al delegado de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, que se presentó verbal y por escrito los casos. Sabemos que son miles de casas que fueron abandonadas, vandalizadas, nidos de la delincuencia y ahora recuperadas. Estamos seguros que Infonavit, a pesar de las grandes cargas de trabajo, estará viendo de qué manera solucionar el problema de estas personas”, comentó quien fuese diputado federal y local en varias ocasiones.

Reiteró que en sus visitas a las colonias, hacen lo propio como pláticas de concientización, la sana distancia, se mide la temperatura, todos usan el gel atibacterial y siempre uso de cubrebocas.

Pero también recordó que en las giras y las peticiones para hacer gestiones de todo tipo, pavimente, alumbrado, apoyos alimentarios, casos personales, así como de aparatos funcionales de todo tipo y los siempre muy solicitados lentes de graduación, pero que de alguna manera se trata de dar respuesta favorable, especialmente para adultos mayores, niños, personas con discapacidad.

Quiso destacar que continúan las gestiones de todo tipo, así como la entrega de aparatos funcionales a personas con alguna discapacidad y quien lo requiere; por eso también ha sido importante el apoyo del empresario Froylán Moreno, propietario de Ópticas Iris, para proporcionar los lentes de graduación, “Él sigue generosamente apoyando esta causa. Sabemos lo importante que es, porque con esta pandemia, se han presentado los problemas de visión a causa del uso continuo de la computadora, la Tablet, el celular, por eso se agradece, así como agradecemos quienes nos apoyan con las gestiones que realizamos; somos una asociación sin fines de lucro y estamos limitados, pero vamos y apoyamos a los que lo requieren en base a nuestras posibilidades”, argumentó el dirigente de la organización.

En el tema de salud, fue muy enfático en la necesidad de cuidarse y tomar las medidas frente al Coronavirus (Covid-19), porque a pesar de las vacunas para ciertos grupos de edades, hay riesgos y lo más importante es mantener las indicaciones de las autoridades.

Celebró que están por aplicar las dosis para los menores, principalmente de 12 a 17 años.

Recordó cómo en la administración estatal anterior que encabezaba Javier Corral, el Consejo de Salud tenía muchas deficiencias y no tomaba enserio el problema, algo muy distinto con las nuevas autoridades.

“Con mucho respeto, pero desde que encabeza nuestra gobernadora, Maru Campos, esta mesa, se ve un buen rumbo. No debemos dejarla sola, ya el Municipio se va a sumar. Todos debemos contribuir a cuidarnos con las medidas. También, la Secretaría de Bienestar, aún con va y vienes, hacen lo suyo con las vacunas. Esperemos que apoyen a las dosis a aquellos menores con limitaciones físicas. Repito, la vacuna no es una patente de corso, al menos es una defensa para mitigar la enfermedad. Me da gusto que en cuestiones de salud, los tres niveles de gobierno estén haciendo lo que les corresponde. Estamos viendo menores contagios y lo mejor, menores decesos. Para superar, debemos nosotros colaborar y hacer caso a nuestras a nuestras autoridades. ¡Qué felicidad, nuestros impuestos están trabajando!”, externó el reconocido luchador social y líder chihuahuense.

