‘Pega’ a la industria costo de los seguros

El incremento del 18 a 20 por ciento en las tarifas de las pólizas de seguro automotriz y gastos médicos, es muy alto, respecto a la inflación oficial del 8.4 por ciento, consideró ayer el presidente de Canacintra, Antonio Valadez García.

Observó que, la contratación de estos servicios son necesarios e impactan definitivamente en la serie de costos de operación de las empresas, los cuales se tiene que repercutir en los precios finales de los productos y servicios, y con ello se abre la escalada de precios que se ha tenido este año.

Antonio Valadez, precisó que también es justo considerar que las aseguradoras fueron uno de los giros de servicios más afectados económicamente en la pandemia del Covid-19, ya que tuvieron que hacer millonarios pagos en materia de pólizas relacionados con gastos médicos y seguros de vida. Incrementos como el de los seguros de autos y gastos médicos se seguirán viendo en el mercado por la misma inflación que se tiene en el mercado.

Valadez García dijo que las empresas deben considerar las coberturas de seguros para sus flotillas, ya que definitivamente son necesarios.

“Es preferible tenerlos y no usarlo, a no tenerlo y tener que hacer frente a un siniestro”. El presidente de Canacintra, apuntó que muchas veces los empresarios piensan que se puede ahorrar el costo de los seguros, pero esto se debe de tener para que no se ponga en riesgo un negocio, por un incidente.