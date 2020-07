'Pega' contingencia a 20 negocios del Centro

El Diario

Un total de 20 establecimientos comerciales en zonas del primer cuadro de la ciudad han tenido que cerrar debido a la contingencia sanitaria generada por el Covid-19, informó ayer el presidente de la asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), Ricardo Perea García.

La calle Aldama es donde se ha visto más letreros de “se renta” de lo que antes era algún negocio, especialmente las boutiques, algunos de comida, de accesorios diversos. Además, en los corredores comerciales de la calle Libertad y Victoria, se han apreciado cierres, tanto de tiendas grandes como de otras más pequeñas.

Comentó que ha tenido mucho que ver la voluntad de los arrendadores, quienes al menos el 80 por ciento ha negociado las rentas, bajado precio o esperar a que el negocio se recupere, no obstante los corporativos como de algunas plazas no han sido tan benévolos, razón por la que los arrendatarios no han podido subsanar los gastos y decidieron cerrar.

Dijo que actualmente hay cuatro comercios que podrían despedirse hasta final de este mes si las circunstancias no cambian. “Ahora que se reactivó un poco el comercio, comienzan a tener mejorías pero en cuanto a establecerse con el punto de equilibrio, pagar la nómina, pagar algunos gastos, pero aún falta para que haya utilidad y se puedan recuperar”, comentó el empresario.

Argumentó que las medidas que ha tomado la autoridad municipal de reforzar con presencia policiaca, colocar carteles con recomendaciones, así como operativos mientras está en semáforo naranja son buenas y pueden abonar a que haya conciencia, sin embargo dijo que no sería conveniente cerrar el Centro o establecer horarios más estrictos, porque los comercios no aguantarían.

Además, hizo hincapié en ser más exigentes con las medidas en el transporte público, donde una gran parte de la población utiliza para acudir al Centro, sin embargo se ha visto aglomeración en unidades, sin cubrebocas, lo que también preocupa a que la curva de contagios suba.