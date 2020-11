Pegan restricciones a expendios

Archivo/El Diario

Chihuahua.- Expendios de venta de alcohol establecidos formalmente han visto reducidas y afectadas sus ventas ante las medidas de Ley Seca; sin embargo, grandes establecimientos son los “ganones” en cuanto a la venta previa al cierre y cuyo producto, consideraron algunos expendedores, luego es vendido por redes sociales de manera clandestina.

“De vender diez estamos sacando cinco o cuatro, nosotros si no vendemos no agarramos dinero, porque a nosotros nos pagan por comisiones, entonces si no vendemos no hay pago, debemos entrar a un margen para que nos depositen y esto es por mes, entonces está difícil”, declaró Carlos Martínez, encargado de un Six en la colonia Campesina.

Estos expendios que venden a una clientela local, más bien a clientes cercanos, han sido de los más perjudicados, pues grandes cadenas de supermercados e incluso tiendas de conveniencia tienen promociones de mayoreo y que los revendedores, e incluso quienes buscan abastecer su consumo personal durante el fin de semana que inicia el jueves de Ley Seca consumen, ahí su producto, dejándoles a ellos la menor cantidad de clientes y sólo cuatro días a la semana, los de menos consumo.

“Las cajitas, esas que se ven de venta en las redes sociales son las que venden en los Oxxos, nosotros no manejamos de ese tipo. Entonces ahí es donde se están surtiendo para reventa”, consideraron.

Con sus ventas caídas hasta en un 50 por ciento y con esta medida estipulada en el decreto hasta el mes de diciembre los expendios ya no ven “lo duro sino lo tupido”, con lo que varios de ellos han urgido a ser más realistas con las medidas en cuanto a lo que a ellos les corresponde, pues “como siempre los que mayores ingresos generan son las grandes cadenas”.