Pelean y confunden con alza al transporte

En una sesión calificada como desorganizada y en la que al final solamente estuvieron presentes 11 de los 16 integrantes, el Consejo Consultivo de Transporte respaldó con una mayoría relativa la propuesta presentada por la Dirección de Transporte de enviar al Gobierno del Estado una sugerencia de incremento al transporte urbano de 11 pesos para Ciudad Juárez, 10 para Chihuahua y 9 para el resto de la entidad.

La propuesta solamente tuvo el apoyo de los concesionarios del transporte y la Dirección de Transporte, quienes representaron cinco votos a favor, mientras que los representantes de la iniciativa privada, que sumaron cuatro, votaron en contra, y dos de los consejeros se abstuvieron.

La sesión fue realizada en las instalaciones de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico a las 11 de la mañana y se informó previamente que duraría dos horas, lo que representaba que concluyera a la una de la tarde, pero terminó pocos minutos después de las tres.

Al llegar el momento de la votación, la propuesta de la Dirección de Transporte y los concesionarios (cinco votos), motivó el reclamo de la iniciativa privada representada por Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien se negó a avalar la iniciativa, mientras que el secretario de Desarrollo Urbano, Gabriel Valdez, ya había abandonado la reunión.

Sobre lo ocurrido, Carla Rivas, diputada del PAN que preside la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, expuso que los cinco votos que se emitieron a favor conllevaron la propuesta de una mejora, además de que destacó que esto es solamente una opinión de un organismo en el que se escucha a todas las voces, pero que no es vinculante ni definitivo para que se dé un incremento.

Apuntó que por ley esta propuesta de incremento diferenciado será enviada al Gobierno del Estado y en 15 días se dará una respuesta. Mencionó que como diputada puede dar sus opiniones en el consejo, pero no tiene voto.

Rivas añadió que la Ley es clara en el sentido del alcance del Consejo, el cual solamente se le hace una consulta, pero la decisión del Gobierno del Estado.

Dijo que en la sesión varios de los temas como la modernidad de las unidades, son disposiciones legales, lo que se busca es como hacerlas posibles, ya que la situación económica es difícil para los concesionarios, pero también para los usuarios. “El incremento es por ley, pero no se puede pensar en eso si no hay una mejora”, apuntó.

Ayer mientras que realizaba la reunión, la gobernadora, Maru Campos, declaró en Palacio de Gobierno que su administración no aprobará un aumento si no hay una mejorar en el servicio.

Por su parte, Francisco Santini, del Consejo Coordinador Empresarial, explicó que si bien no le fue posible permanecer hasta la finalización de la reunión, debido a que se prolongó más de lo programado, su voto fue en contra ya que no fueron presentados objetivos para mejorar el servicio, y es que en Chihuahua solamente el 60 por ciento de los camiones se pueden considerar nuevos, por lo que esperaba que se fijaran plazos como compromisos para que se diera una mejora significativa, lo que no se presentó mientras estuvo en la sesión.

La sesión fue encabezada por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, Gabriel Valdéz, quien representó al Gobierno del Estado, pero alrededor de las dos de la tarde tuvo que dejar la sesión para atender su agenda. El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, preside el Consejo, pero no acudió .

Por la tarde y finalizada la sesión, Valdéz señaló que la propuesta surgida del CCT será revisada por un comité técnico de la dependencia y posteriormente se le presentará a la gobernadora, y el mismo comité establecerá las mejoras que deben hacerse al sistema de transporte para que sea procedente el incremento.

Confunden decisiones del Consejo de Transporte

El 26 de octubre fue autorizado un aumento de hasta tres pesos a la tarifa del transporte público para Ciudad Juárez, para quedar en 11 pesos el pasaje antes de concluir el 2021.

Integrantes del Consejo Consultivo de Transporte de Juárez aprobaron por unanimidad la propuesta para realizar modificaciones a las tarifas en una sesión llevada a cabo en las instalaciones de Pueblito Mexicano, donde además del estudio sobre la proposición, se analizó la Ley Estatal de Transporte y su reglamento.

Dentro de la propuesta presentada, Juárez subiría la tarifa de 8 a 11 pesos, representando un incremento de casi el 38%, mientras que la ciudad de Chihuahua pasaría de 9 a 11 pesos; en el resto del estado aumentaría de 8 a 10 pesos.

Asimismo, se contempló un importe de 5.50 pesos por transborde en el Sistema Integral de Transporte (SIT), una vez que éste sea puesto en marcha.

Sin embargo, a la sesión del CCT en Chihuahua llegó otra propuesta de la Dirección de Transporte, en la que el incremento sería menor en la capital (de 9 a 10 de pesos) y se avalaría el ya propuesto para la frontera.

Condicionan modernización al aumento de la tarifa

Para Carlos Enrique Hernández Escamilla, secretario general de la sección 2 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la tan anhelada modernización del transporte público en Ciudad Juárez pende de un hilo, pues de no autorizarse el ajuste de la tarifa -que pasaría de 8 a 11 pesos- difícilmente se obtendrá el financiamiento para unidades de reciente modelo. “Ya sabemos que se hizo un relajo en Chihuahua durante la sesión del Consejo Consultivo, nosotros solo queremos explicar que este ajuste no es para que las tarifas entren en vigor mañana, ni es para todos los camiones, el ajuste es solo para quienes participamos en el sistema integral del transporte público y que entre en vigor hasta que opere el servicio”, plantea.

El líder transportista explicó que la pretensión es obtener una carta compromiso de que se autoriza la tarifa de los 11 pesos firmada por la presidenta del Congreso del Estado, Georgina Alejandra Bujanda Ríos, el secretario de Gobierno, César Jáuregui y las empresas que ganaron las licitaciones para operar las rutas que conforman el BRT I y II. Con esa carta compromiso ir con las financieras y mostrarles que vamos a tener la solvencia económica para pagar los camiones, porque en las corridas financieras que hicieron con la tarifa de 8 pesos, simplemente no nos autorizarán ningún crédito, dijo el cetemista.

Dijo que un camión de reciente modelo, acorde a lo que establece la Ley de Transporte Público del Estado, tuene un costo de 3.5 mdp en un crédito a seis años; en el caso de las unidades articuladas el costo promedio es de 9.6 millones de pesos cada uno. “Creemos que hay un malentendido aquí. El aumento a la tarifa no es para todos los camiones escolares que andan circulando; es solo para aquellos que participan en el sistema integral; consideramos que cuando se termine la obra de construcción del BRT I y II allá por marzo, nosotros ya podemos haber adquirido el crédito con esa carta compromiso y empezar a operar con la nueva tarifa”, agregó.

Dijo que ningún transportista podrá invertir con la actual tarifa, misma que no ha registrado ajustes en los últimos cuatro años.