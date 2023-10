Peor que la muerte

Martina Domínguez, de 64 años, e Isabel Sánchez, de 22, madre de seis hijos adultos la primera, y esposa de un joven de 24 años de edad la segunda, sintieron ese domingo una idéntica sensación de que las ahorcaban.

Ambas dormitaban una siesta plácida al medio día, la una en su mecedora en el porche y la otra en su sala enfrente del televisor, cuando en medio del sueño las asaltó un fantasmal abrazo que las ahogaba. Al mismo tiempo, manotearon por salvar su vida, y al mismo tiempo lograron deshacerse de la espectral amenaza.

“Se me subió el muerto”, explicó entrecortadamente la anciana a su hija mayor, quien la acompañaba en la siesta. “¡Qué espantosa pesadilla! No vuelvo a comer menudo”, dijo por su parte la muchacha, quien esperaba a su marido hasta entrada la noche, porque le dijo que se iba con sus amigos.

Pero a esa misma hora exacta, como una coincidencia que alguna fuerza superior se hubiera encargado de cronometrar, la policía encontró colgado de un lazo atado a una rama de una morera, el cadáver de Antonio González, de 30 años, residente de la calle Nuevo León, de la colonia Industrial, y esposo de Isabel Sánchez.

Este rincón se conoce como la Barranquita, en el barrio de La Hacienda de la Flor, y ahí existen varios árboles grandes y añosos, en una larga hilera.

La esposa de Antonio, Isabel Sánchez, declaró a las autoridades que su marido había bebido ese día, y que se lamentaba de la difícil situación económica por la que pasaban. “No teníamos ni siquiera para comer y, quizás, ésa fue la razón por la que se quitó la vida”, les dijo.

En otro hecho similar, Mario Peña Domínguez, de 20 años, intentó suicidarse colgándose de un ramoso sicomoro, en Las Granjas Militar. Su madre, doña Martina Domínguez, manifestó que su hijo había salido con unos amigos en la mañana, a pasear por el río Sacramento, y la última vez que lo vio de lejos un hermano suyo, se encontraba afuera de un salón de baile en Las Granjas.

Pero Mario Peña no murió, no alcanzó a asfixiarse. Y el joven describió su experiencia a los médicos: “Me sentía entre el cielo y la tierra. Cuando quedé balanceándome, me pareció como si una caldera de vapor estuviera a punto de estallar en mi cabeza. La sangre parecía no circular. Sentía piquetes dolorosos en todo el cuerpo, y en seguida la impresión como de una explosión en mi cabeza, como la erupción de un volcán”.

“Pero inmediatamente después sentí un gran bienestar en lugar de las primeras sensaciones desagradables y dolorosas, algo que era tan maravillosamente agradable, que quisiera experimentar de nuevo sin peligro de morir”. Mario vio una luz lechosa que acariciaba su vista. Un gusto de azúcar y un dulzor desconocido perfumó su boca, sintió que ascendía por el espacio y dejaba el Universo detrás. Cuando lo descolgaron, volvió a sentir los dolores del primer momento, lo que fue para él un verdadero martirio, con dolores en la nariz y los dedos.

Yo ya no supe si Mario Domínguez intentó de nuevo colgarse de un árbol, en busca del paraíso en cuya ascensión fue interrumpido por los desconsiderados y odiados amigos que lo habían seguido a distancia y que le salvaron la vida.