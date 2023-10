¡Perdí a la doñita del costal y el morralito!

La “doñita” del costal y el morralito, nunca, nunca se me va a olvidar, por ser el principal pendiente que tengo con el Creador, hasta donde yo sé. ¿Cómo pude haber perdido a una persona, así, así nomás? La “doñita” del costal y el morralito es como una herida que nunca cierra, como una cicatriz que nunca seca, o como una espina que nunca sale y que está ahí, permanentemente, para que te acuerdes.

Ésta es la anécdota.

La subida por la barranca de La Sinforosa se hizo un suplicio desde que nos dimos cuenta de que casi no teníamos frenos. Mi error fue que, en la bajada de ida hacia Baborigame, me fui todo el camino frenando, en lugar de aplicar el llamado freno de motor, que es cambiar a velocidades menores. Me “eché” los frenos sin remedio, y ahora el peligro era que la camioneta se podía venir para atrás en lo empinado de la cuesta.

En la oscuridad de aquellas soledades, los únicos dos remedios para no volverse loco y para vencer el miedo de una muerte espantosa que acompaña al conductor a todo lo largo de ese tipo de viajes, son el licor y la buena compañía. Descontada esta última por traer conmigo a Elmo “El Perro” Aguirre, un idiota si los hay, el buen mezcal de Coyame era el mejor consuelo, y a él me entregaba yo con todo fervor.

Al llegar a la Cumbre de Huérachi, respiré. Aunque todavía estábamos en la sierra, las pendientes desde ahí a Guachochi serían ya pan comido. Merito ahí, nos salió al paso una señora, una viejita indígena quien nos gritó “¡Rait!”. Elmo y yo nos volteamos a ver, ya que me quedaba la duda de si era correcto llevar gente en la caja, toda vez que la empresa nos lo prohibía expresamente.

“¡Chingue su madre la empresa! ¿Aquí, quién se va a dar cuenta? Paré el vehículo y esperé a que subiera la viejita con su morralito y con un costal que llevaba, y después arranqué.

En la oscuridad más profunda, la neblina empezó a cubrir todo. Esta contingencia me obligó a reducir la velocidad, pero, así y todo, me fui dando tumbos y, por lo menos en tres ocasiones, estuvimos a punto de caer al barranco.

Al llegar a Guachochi, ¡que me acuerdo de la viejita! y paro el vehículo y voy en chinga a avisarle, pero no estaba... ahí nomás había un costalito lleno de tortillas secas. ¿Y 'ora, qué pasó, Elmo? ¿a qué horas se bajó la “doñita”? ¿y dónde, si nunca nos paramos, para nada?

Con una opresión en el corazón, ni modo, tuve que desandar el mismo camino, pero ni con la luz del amanecer encontramos indicio alguno del paradero de la viejita. Tres días me la pasé buscando, arriesgándome a que me corrieran del trabajo, y nada: a la viejita se la había tragado la tierra.

¡Cómo me pudo haber sido tan inconsciente! Pude haber mandado para atrás al burro de Elmo y traerme a la cabina a la “doñita” del costal y el morralito, pero no, el espíritu racista de tratar a los tarahumaras como ciudadanos de segunda o de tercera clase...

Se los juro, la “doñita” es un pendiente que no me puedo sacar con nada. Si al menos pudiera echar marcha atrás al tiempo para remediar mis errores...