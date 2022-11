Perdió Comisión de Búsqueda casi el 90% de su presupuesto

Tomada de internet / Elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda

Chihuahua, Chih.– La Comisión Estatal de Búsqueda subejerció el 87.5 por ciento de su presupuesto de 2021, por lo cual la diputada presidenta de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado, Leticia Ortega, presentó un exhorto para que la persona titular de la dependencia comparezca ante el Poder Legislativo para explicar por qué no se aplicaron estos recursos.

De 36 millones 259 mil 400 pesos fueron reintegrados 31 millones 734 mil 600 pesos. “Esto demuestra una falta de voluntad del Gobierno estatal, sobre todo del quinquenio corralista, pues se está desaprovechando un recurso destinado para la búsqueda de personas”, dijo la diputada.

Esto a pesar de que del 15 de marzo de 1964 al 7 de noviembre de 2022, Chihuahua acumuló 3 mil 498 reportes de personas desaparecidas y no localizadas, según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

“De enero del 2021 a la fecha se reporta un total de 71 personas desaparecidas o no localizadas, entre ellas 13 mujeres” señaló.

Ortega Máynez mencionó que la Auditoría Superior de la Federación reportó que no se le proporcionó la información que justifique los motivos por los cuales no se ejercieron dichos recursos. “Por lo que éstos no fueron destinados para realizar acciones de búsqueda en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”, señaló la diputada.

La legisladora morenista adelantó que revisarán cuánto presupuesto se destinó a esta área de Gobierno durante el 2022 por parte de Gobierno del Estado y de la Federación, y qué actividades puntuales ha realizado durante dicho año.

Exigirán también una explicación sobre los mecanismos de comunicación y participación con los familiares y la sociedad civil que coadyuvan con los objetivos, fines y trabajos de búsqueda.