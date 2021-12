Perdió en Aras 400 md de sus hijos y yernos

El Diario de Chihuahua / Aras

Chihuahua—María es una mujer de 79 años de edad que, tras casi tres décadas de trabajo formal se jubiló. Un buen día alguien en la Iglesia la invitó a invertir en una nueva empresa que ofrecía muy buenos rendimientos y podría hacer crecer su dinero. La mujer la convenció diciéndole que ella misma había invertido también allí y se había convertido en asesora.

María no sólo no dudó de la veracidad de la inversión, sino que convenció a sus hijos y yernos (algunos radicados en Estados Unidos) para que invirtieran también. Lo hicieron. Aportaron miles de dólares a la empresa Aras con la promesa de obtener altos rendimientos. El resto es historia.

Ahora María se ha quedado sin ahorros y sin el dinero suficiente para comprar los medicamentos que requiere para atender la hipertensión, osteoporosis, afectaciones en el riñón y las secuelas de un infarto ocular. El presunto fraude del que ha sido víctima, dice, le ha ocasionado estrés y depresión, aunque a veces se consuela pensando que por lo menos sigue viva.

“Me siento muy triste, muy decepcionada, en ratos lloro y luego me consuelo pensando que estoy viva y que Dios no me va a desamparar. Estoy deprimida porque con ese dinero es con lo que me ayudaba para mis medicinas. El medicamento que me dan en el Seguro no me sirve ya y tuve que ir con el cardiólogo que me recetó una medicina muy cara. También me dio un infarto en un ojo, tengo los riñones afectados y todo eso debo atenderlo de manera particular”.

Pero ¿cómo fue que María cayó en esto?

“Tenía un dinero que junté de mi retiro luego de muchos años de trabajo. En el banco me daban poco interés. Una persona conocida me invitó y me ofrecieron más por eso me arriesgué. Pero es mucho dinero el que invertimos junto con mis hijas y yernos. Yo quedé viuda a los 34 años con 7 hijos. Tuve que trabajar muy duro para sacarlos adelante. Trabajé 26 años sin parar haciendo dos y hasta tres turnos a veces para poder darles educación y comida a mis hijos. Tenía lo indispensable porque nunca me ha gustado tener deudas y trataba de ahorrar. Fui juntando dinero, compraba dólares y los llevaba al banco. Después ya no me los admitían porque dijeron que los tenía que comprar allí, después fui juntando en efectivo. No sabe uno para quién trabaja. Me siento muy desilusionada, quisiera saber a quién acudir. Sólo quiero recuperar mi dinero porque lo necesito para mis medicamentos para no estar atenida a ver si me quieren dar”, manifestó.

María se dio cuenta del presunto ilícito cuando le dejaron de pagar los intereses, mismos que habían llegado a tiempo, a veces hasta dos días antes, y en efectivo siempre hasta su domicilio. Nunca hubo un depósito bancario.

“Me di cuenta que algo andaba mal cuando no me empezaron a llegar los intereses, en octubre. Sólo me daban de una parte del dinero, porque la otra me la iban a dar cuando se cumplieran los seis meses, en enero próximo. El 10 de diciembre me tocaba pago, pero desde octubre no me ha llegado nada. Lo primero que pensé fue: cómo tan vieja y no fui a darme cuenta que el dinero rápido no puede ser posible. Pero, aunque le pegue a la pared ya no puedo hacer nada, sólo me tomo de la mano de Dios y le pido a todos los santos que esto se arregle”.

La persona que involucró a María en la inversión, también es afectada porque antes de ser asesora puso su dinero en manos de la empresa y al igual que estas dos mujeres, hay decenas más que enfrentan la posibilidad de la pérdida y el escarnio público.

“La persona que me metió también está defraudada. Hay muchísimas personas. Es una cosa terrible. Siento gran impotencia ante este hombre, que no se de dónde agarró inteligencia para hacernos esto, tuvo que haber sido de la mano del diablo. Por vergüenza no he platicado a mucha gente. Cuando escucho que dicen “que gente tan ignorante”, me siento como una cucaracha, muy mal, pero Dios sabe con cuánto esfuerzo junté el dinero”.

Tras lo ocurrido María debe seguir su vida de manera casi “normal”, porque las enfermedades no esperan soluciones mágicas ni justas, son reales, tangibles y demandantes; requieren atención y medicinas para mantenerse bajo control, de lo contrario, la salud es la que pierde.

“Ahora tengo mi pensión, pero apenas salgo con ese dinero; tan solo unas pastillas me cuestan 900 pesos la caja, pero después del infarto, en los ojos tengo que usar tres clases de gotas y otras pastillas para la presión que también son caras. Gasto mucho en medicamentos y con lo que me queda pago recibos de los servicios, la comida y se acabó. Mis hijos también están afectados, pero lo que quieren es que no me enferme, que no me suba la presión”.

Luego de esta experiencia María sólo pide justicia para los afectados, particularmente para aquellos que están enfermos.

“Le diría a la gente que nos unamos para que este sinvergüenza sin sentimientos nos devuelva el dinero, que no sea injusto, es mucha gente la afectada, muchos enfermos de la desesperación porque perdieron sus ahorritos. Yo invertí todo lo que junté, una parte en dólares más 100 mil pesos mexicanos, pero con lo que invirtieron mis hijos y yernos, es una cantidad muy grande, no se imagina el daño que nos han hecho”.

