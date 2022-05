Perdonó exfiscal Gema Chávez a régimen de Corral

Chihuahua, Chih.- La gestión de Gema Guadalupe Chávez Durán al frente de la Fiscalía Anticorrupción, estuvo marcada por diversas denuncias en las que se decidió no ejercer acción penal, no han sido resueltas o quedaron archivadas de plano.

El 30 de agosto de 2018, el Congreso del Estado eligió por unanimidad de votos a Gema Chávez como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), por un período de hasta siete años, que inició el 4 de enero de 2019.

Posteriormente, mediante una reforma constitucional, publicada en el Periódico Oficial del Estado el sábado 1 de febrero de 2020, se le dotó a este órgano de autonomía técnica y presupuestal, sin dependencia de ningún organismo gubernamental. La nueva Fiscalía Anticorrupción inició funciones el martes 4 de febrero de ese mismo año.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la misma Fiscalía, entre 2019 y 2021 se iniciaron 154 carpetas de investigación, de las cuales 69 fueron determinadas y/o resueltas por el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, lo cual representa una efectividad del 44.80 por ciento, un porcentaje superior a la de cualquier otra Fiscalía en el país.

Sin embargo, de estas 69 carpetas sólo en cuatro hubo una sentencia condenatoria, 22 se judicializaron y en 30 se decidió no ejercer acción penal.

Entre los casos caso más recientes que no han sido resueltos, está la denuncia presentada el viernes 28 de enero por la Auditoría Superior del Estado (ASE), por el presunto desvío de 4 millones 846 mil 596 pesos del fondo de ahorro de los diputados locales, en el cual se vieron involucrados el exsecretario de Administración del Poder Legislativo, Jorge Luis Issa González, y el exdirector de Finanzas, Manuel Soledad Villanueva, así como el exjefe de Facturación y Cobranza de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Luis René Villarreal Pérez, quien fue asesinado en enero del este año por una deuda de un millón 500 mil pesos.

La exservidora pública subrayó que la muerte de Villarreal no frenaría las investigaciones, también manifestó en diversas ocasiones que las investigaciones iban avanzando y que varias personas habían sido citadas a declarar. No obstante, el caso no ha llegado a los tribunales.

Ésta no es la única controversia mediática que Gema Chávez enfrentó como fiscal. El 28 de marzo de 2019, el exconsejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción diversas irregularidades dentro del proceso de selección de 54 jueces, responsabilizando directamente a la también exconsejera Luz Estela Castro Rodríguez por manipular los exámenes de oposición.

Tras abrir la carpeta de investigación correspondiente, la Fiscalía concluyó que no había delito que perseguir y turnó el caso al Poder Judicial para que realizara lo conducente en materia administrativa.

En 2020, el diputado Omar Bazán Flores presentó una denuncia por el probable delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en contra del doctor Ernesto Ávila Valdez, durante su gestión en 2018 como titular de la Secretaría de Salud, por varias irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en una revisión realizada al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) el 22 de mayo de 2019, entre las que se encontró una adjudicación directa con fecha del 26 de marzo de 2018 para la adquisición del servicio integral de nutrición parenteral para las Unidades Médicas del Ichisal, a favor del proveedor Productos Hospitalarios, S.A. de C.V., por un importe mínimo de 3 millones 285 mil 663.36 pesos y uno máximo de 8 millones 214 mil 158.40 pesos.

El 12 de julio de 2021 el mismo Omar Bazán acudió ante este órgano para presentar una nueva denuncia, esa vez en contra del gobierno de Javier Corral Jurado a fin de que se investigaran posibles desvíos tras las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto de 8 mil millones de pesos.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se negó a recibir el documento argumentando falta de competencia al tratarse de recursos federales. Aunque el legislador promovió un amparo el 21 de septiembre, la Fiscalía respondió con un recurso de revisión el 8 de octubre. Por este motivo, Bazán Flores ha declarado en diversas ocasiones que Gema Chávez no dio seguimiento a las denuncias en contra del corralismo.

El miércoles 1 de diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia promovió una denuncia por hecho de corrupción que involucraría a Óscar Diego Luévano, quien fue cesado como director de Recursos Materiales y Servicios Generales del Poder Judicial.

Fue acusada de persecución política contra Maru Campos

En noviembre de 2020, la ahora gobernadora del Estado, Maru Campos Galván, acusó a Gema Chávez de formar parte de la persecución política emprendida por Javier Corral Jurado en su contra, luego de que su exasistente, Pablo Canaan, revelara que agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, lo entrevistaron en la Ciudad de México, donde entonces residía, para declarar en contra de la todavía alcaldesa de Chihuahua dentro de una investigación que derivó en la causa penal 3022/2020.

En dicha causa, la Fiscalía acusaba a Maru Campos por el delito de cohecho y uso ilegal de atribuciones y facultades, por haber recibido supuestos sobornos para favorecer a proveedores en limitaciones públicas realizadas por el Municipio.

Sin embargo, el Ministerio Público nunca pudo formular imputación por diversas dilaciones en el proceso, hasta que en septiembre de 2021 decidió retirar la solicitud de la audiencia inicial debido a que tres exfuncionarios se retractaron de las declaraciones que realizaron y no se lograran obtener elementos probatorios suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

Intentó acción penal contra Antonio Pinedo

La exfiscal ejecutó acción penal contra varios exfuncionarios, algunos de ellos que trabajaron en la administración de César Duarte Jáquez, pero también de Javier Corral Jurado, como Antonio Pinedo Cornejo, excoordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado entre 2016 y 2018.

Desde finales de 2020, la Fiscalía titulada por Chávez Durán giró una orden de aprehensión en contra de Pinedo Cornejo dentro de la causa penal penal 2460/2020, relativa al delito de uso ilegal de atribuciones y facultades con penalidad agravada.

El exfuncionario corralista tramitó un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito, bajo el número 1775/2020 contra actos privativos de la libertad el 14 de diciembre de ese año.

Sin embargo, el Ministerio Público continuó con el ejercicio de la acción penal y solicitó al Tribunal una audiencia inicial.

El funcionario se presentó al primer citatorio, pero no atendió a la audiencia del del viernes 5 de marzo de 2021, por lo que se le declaró prófugo de la justicia.

A Pinedo Cornejo, que dejó el cargo el 12 de diciembre de 2018, se le acusa de otorgar contratos directos por más de 5 millones de pesos a la empresa Xtreme Sports S. de R.L de C.V., constituida en de octubre de 2012 por él mismo y Edna Soraya Aguirre Rivas, razón social de la que se desvinculó de forma legal meses antes de ocupar el cargo gubernamental.

Entre los duartistas que fueron vinculados a proceso por esta Fiscalía, están Gerardo Villegas, por dos cargos de peculado -uno por un monto de de 1 millón 600 mil pesos y otro de 5 millones de pesos-, y Antonio Tarín, por el delito de peculado que ascendía a 5 millones de pesos.

El 2 de febrero de este año fue sentenciado a 3 años de prisión Christian Arturo Rocha Trejo, subdirector de Recursos Humanos de Servicios de Salud durante el sexenio de César Duarte, por el delito de peculado a gravado por un monto de 2 millones 828 mil 556 pesos.

El 28 de marzo de este año logró la detención del exalcalde de Ahumada, Juan de Dios V. C., por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, por un monto de un millón 567 mil 674.70 pesos, en hechos cometido los días 13 y 18 de septiembre de 2018.

El 4 de abril, el expresidente municipal fue vinculado a proceso dentro de la causa penal 3379/21 que se sigue en el Tribunal de Control del Distrito Judicial Bravos.

Asimismo, el 11 de mayo se vinculó a proceso a Sergio J.M., excoordinador de la Promotora de la Industria Chihuahuense, hoy Promotora para el Desarrollo Económico, dentro de la causa penal 706/2022, relativa al delito de peculado agravado por un monto de poco más de 888 mil pesos, cometido el 3 de octubre de 2016.

Recibió Fiscalía 79 mdp entre 2019 y 2021; tiene 62 mdp en 2022

Entre 2019 y 2021, la Fiscalía Anticorrupción recibió 79 millones 269 mil 752 pesos, primero como parte de la FGE, y posteriormente como órgano autónomo, según las partidas que aparecen en los presupuestos de egresos de dichos años fiscales.

En 2019, año de su creación, se le asignaron 16 millones 688 mil 950 pesos; en 2020 se aprobó menos de la mitad de este monto, al otorgársele sólo 7 millones 717 mil 402 pesos, aunque ese año fue cuando se le dotó de autonomía presupuestal.

Para 2021, el presupuesto se elevó exponencialmente, pues se aprobaron 54 millones 863 mil 400 de pesos. En este año, la cifra aumentó a 62 millones 512 mil 466 pesos.