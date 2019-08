Peregrina mamá de Dulce en busca de su hija

Chihuahua.- Ante la nula respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adelaida Batista, madre de la niña desaparecida, Dulce Yareli Franco Batista, comentó que partirá al municipio de Delicias la próxima semana para continuar la búsqueda y pegar las pesquisas de su hija.

La mujer en su desesperación luego de que no ha sabido nada de la pequeña de 11 años, quien sólo tuvo una llamada la última vez que le decía encontrarse en aquel municipio, ha pegado los carteles en diferentes partes de la capital con las señas y la foto de ella para buscar el apoyo de la gente.

No especificó que día saldría fuera de Chihuahua, donde presuntamente podría encontrarse la menor, pero también ve la posibilidad de ir a Cuauhtémoc para buscar y pegar pesquisas.

“En Delicias yo creo que estaré un día o dos, rentaré ahí con alguien. Allá en Cuauhtémoc tengo familia, si me podré quedar”, comentó la mujer.

Repitió que actualmente, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) que lleva su caso, únicamente le ha platicado que tienen algunas pistas, pero nada en concreto.

Incluso ha hablado ella misma con el padre de quien presuntamente la sustrajo, cuyo nombre responde a José María Nuñez Portillo de 30 años, quien tenía dos meses de haber salido del Cereso tras cumplir condena por violencia familiar.

“He platicado con el señor, vive aquí en seguida pero me dice que no sabe nada. Que no se ha comunicado con él ni nada. Yo seguiré buscando por mi cuenta y él por su cuenta, creo”, comentó la madre angustiada.

El jueves primero de agosto a las 14:30 horas la niña Dulce fue vista por última vez cuando salió de su casa ubicada en Vistas de Cerro Grande, al sur de la ciudad.





