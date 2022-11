Permanecen sin titular 15 notarías

Chihuahua.– Un total de 15 notarías públicas de las 84 que se tienen autorizadas se encuentran acéfalas en el estado de Chihuahua, de las cuales cuatro se encuentran en el Distrito Bravos, con sede en Ciudad Juárez: la 2, 7, 11 y 13, mientras que el titular de la 8 se encuentra en proceso de retiro.

En el Distrito Morelos, con sede en la capital del estado, se encuentran vacantes las notarías 9, 12, 18 y 25, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección del Registro Público de la Propiedad.

Manuel Tabuenca, titular de esta oficina, manifestó que por el momento no existe fecha para emitir convocatoria en la que se concursen estas notarías y explicó que, en el caso de la número 12 de Chihuahua capital, en la que concursó Ana Herrera Laso, se requiere que haya por lo menos dos aspirantes para que la designación sea por oposición.

El titular del notariado explicó que, de acuerdo con la ley, debe existir una notaría pública por cada 50 mil habitantes para que pueda ser redituable y actualmente hay notarías que no cumplen con ese parámetro, como es el caso del Distrito Manuel Ojinaga, con sede en Ojinaga, y que abarca los municipios de Manuel Benavides y Coyame, entre los cuales no suman la población requerida para la operación de tres notarías, por lo que una de ellas permanece acéfala.

Añadió que el único distrito que cumple con el parámetro es el Benito Juárez, con sede en Cuauhtémoc, en donde existen cuatro notarías públicas, pues además abarca el municipio de Bocoyna; mientras que el Distrito Arteaga, con sede en Chínipas, no cuenta con ninguna notaría pública.

Manuel Tabuenca manifestó que la política estatal encabezada por la gobernadora Maru Campos es que las notarías públicas sean ocupadas por oposición, es decir, que existan al menos dos aspirantes para ocupar su titularidad y que puedan concursar entre ellos, para designarla a quien obtenga los mejores resultados.

En este sentido, hasta el momento no existe una fecha para que se pueda emitir la convocatoria para concursar por las notarías que se encuentran vacantes y expuso que, a pesar de que no cuentan con un titular, el trabajo notarial no se detiene, pues existe la figura de adscrito especial, con la facultad para otorgar la firma notarial.

En el caso del Distrito Morelos, que es el de la capital del estado, se tienen autorizadas 29 notarías públicas. La Notaría Pública No. 12 quedó vacante en septiembre del 2019, cuando el titular Armando Herrera Acosta falleció y su hija Ana Herrera Laso, quien en ese entonces se desempeñaba como secretaria del Trabajo en Gobierno de Chihuahua, quiso ocupar la titularidad.

Sin embargo, en agosto del 2021, los cuatro notarios públicos adscritos al Distrito Judicial Morelos que integrarían el jurado calificador del examen para otorgar la patente de la Notaría Pública número 12, no se presentaron al examen que se estaría aplicando a la única aspirante, Ana Luisa Herrera Laso, por lo que el proceso quedó sin efecto y hasta la fecha se mantiene en ese sentido.

En lo que respecta a la Notaría Pública No. 9, ésta se encuentra acéfala desde el pasado mes de abril cuando su titular, Francisco de Asís García Ramos, perdió la vida.

Asimismo, el 18 de julio del presente año falleció José Enrique Aguilar Pérez, titular de la Notaría Pública No.18, que desde entonces no cuenta con un titular. La otra notaría acéfala en este distrito es la número 25, misma que tiene su sede en la ciudad Aldama.

En el Distrito Bravos son 32 las patentes que se tienen autorizadas para notarías públicas y se encuentran acéfalas la 2, 7, 11, 13, y próximamente la 8, cuyo titular, Jesús Alfredo Delgado Muñoz, está en vías de retiro.