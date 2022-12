Permanecerá Rafael Espino en fracción de Morena en el Senado

Chihuahua, Chih.- Tras votar en contra del llamado “Plan B” electoral del Presidente de la República en materia de Reforma Electoral, el senador chihuahuense de Morena Rafael Espino, descartó abandonar la fracción parlamentaria de Morena.

“Yo estoy muy tranquilo, muy consciente, no podría haber actuado de otra forma. Mi consciencia está con el cumplimiento a la Constitución", confirmó el legislador a través de un comunicado de prensa.

Espino de la Peña recibió una invitación formal para unirse al Grupo Plural que conforman Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza, Alejandra Gastélum, Nancy de la Sierra y Germán Martínez, propuesta que rechazó de manera tajante.

El legislador aseguró que su lealtad está con el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación que encabeza el Presidente López Obrador.

“Yo estoy comprometido con Morena, con las causas del movimiento, yo siempre he actuado en consecuencia, siento pertenencia por el grupo y coincido con los ideales, yo no abandono, yo estoy ahí, yo he estado por mucho tiempo”, comunicó el legislador.

Respecto de los motivos para votar en contra de la propuesta de Morena, dijo que existe un profundo fundamento jurídico para aclarar que se aprobaron disposiciones de ley ordinaria que van más allá de la constitucionalidad.

“Hay diferencias en cómo lograr los objetivos, puede haberlas. Yo creo que el disenso, la diversidad de opiniones nos enriquece y en este caso…. Para mí como jurista me resultaba muy complicado aprobar algo que en conciencia sé que transgredía el texto constitucional", concluyó.