Perro policía del K9 desarma a delincuente

Un sujeto fue detenido tras presuntamente robar un celular a un hombre que caminaba junto a una menor por calles del fraccionamiento Camino Real, tras ser desarmado por un perro policía del Grupo Especial K9.

La víctima manifestó que mientras circulaba por las calles Paseos del Palomino, cruce con Paseos del Pastizal, cuando sintió que era seguido por una persona, quien le colocó la navaja por la espalda y le exigió entregara sus pertenencias, por lo cual le entregó su celular marca Motorola.

Al llegar los elementos de Seguridad, los amenazó verbalmente con matarlos o quitarse la vida, mientras agitaba su cuchillo, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de elementos del Grupo Especial K9. Con ayuda del elemento canino Max, se logró la detención del sujeto, quien fue trasladado a la Fiscalía.

Previo al traslado, el sujeto recibió atención por parte de un paramédico, debido a que fue mordido por Max al ser desarmado, por lo que presentó heridas que no requirieron sutura. Gracias a la colaboración del can, no hubo lesiones o pérdidas humanas.