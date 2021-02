'Perros no deben pasear sin correa en parques públicos'

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Guardianes ecológicos y Policía Municipal tienen la facultad de sancionar a quienes omitan los cuidados para mascotas como perros, entre los que se incluye el pasearlos sin correa por espacios públicos. Sin embargo, no se cumplen en parques y deportivas lo que deriva en agresiones como la que vivió una familia el pasado domingo al ser atacados por tres perros pitbull que lesionaron a su mascota, un perro pug.

Por ello el entrenador en conducta de canes, Jorge Chávez, señaló que es importante que los dueños generen consciencia sobre la importancia tanto de la educación en conducta de la mascota, como de la necesidad de cumplir con los protocolos básicos para evitar este tipo de incidentes, que, confesó, son bastante comunes en la ciudad y si bien en razas fuertes como los pitbulls se vuelven letales, se presentan en todas las razas.

“El pitbull es una raza fuerte, pero no necesariamente es el que es agresivo siempre, lo puede ser un bóxer o un perro criollo, cualquiera. La desventaja o el estigma es que razas como pitbull son muy fuertes, entonces no es lo mismo un ataque de un labrador al de un pitbull. Aquí con nosotros tenemos un Amstaff, un gigante de los pirineos, que conviven perfectamente bien, pero con ellos se trabaja todas las semanas, se camina con ellos, se hace entrenamiento, se socializan y se logra este resultado”, expresó.

“El problema en las calles es que los dueños de los perros confían y como piensan que no hacen nada los sueltan y es ahí donde pasan los accidentes. Lo ideal es que si yo no puedo controlar un perro, debo buscar una herramienta que me ayude, uso un collar, sí sé que el perro reacciona lo entreno para usar bozal, para no meterme en problemas ni causarle problemas a alguien más”, abundó.

El experto quien tiene experiencia en cambios de conducta y socialización de animales, para que estos tengan mayor interacción con otros animales, desde otros perros, gatos o pájaros, hasta con seres humanos e incluso niños, señaló

que sin embargo hay distintos factores por los que un perro puede tener reacciones de ataque, pues se trata de animales que responden a sus instintos como lo es el de caza, por lo que diferenció también el entrenamiento de obediencia con el trabajo en cambio de conducta, pues el primero no garantiza que el perro tenga actitudes hostiles.

“Nosotros nos enfocamos al cambio de conducta, no es lo mismo el entrenamiento que la conducta, aquí llegan perros muy bien entrenados, que traen sus comandos perfectos, pero que se les echan encima a los niños o son reactivos con otros perros. Pero incluso así no es un perro seguro en la calle o con la familia”, explicó.

En Chihuahua si bien no existe una estadística de este tipo de ataques, dentro de su rama de trabajo el experto señaló que diariamente suceden este tipo de incidentes que en muchas ocasiones quedan entre las partes, ya sean ataques entre mascotas y en otras escalan a los ataques contra personas.

Por lo anterior, dijo, es necesario apelar a la consciencia de los dueños ya que señaló que si se va a pasear a alguna mascota es indispensable que se haga con las medidas de prevención adecuadas, como el uso de la correa obligatoria e incluso de bozal, y de ser posible darles entrenamiento en conducta ya que en su mayoría, explicó, los perros llegan a recibirla cuando ya han mordido incluso a más de una persona.