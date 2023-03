Persiguen problemas a cirujano agresor

Chihuahua.- El cirujano plástico Manuel Enrique Guzmán García, tiene antecedentes de una denuncia penal por incumplimiento y mala praxis médica, interpuesta en el año 2016.

Se trata de la carpeta de investigación 19-2016-0027281 interpuesta ante la Fiscalía Zona Centro, con motivo de una abdominoplastia y lipoescultura.

La paciente narró en su demanda que la operación se abrió y requirió ser atendida de nuevo. Exigía al médico cirujano el dinero para pagar una reconstrucción estética, dadas las cicatrices que le dejo la intervención.

HABRÍA PELEADO EN EL IMSS

De manera extraoficial se informó que el doctor Guzmán tiene antecedentes violentos en su paso por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En dicha institución, en la que desempeño el puesto de cirujano plástico, se habría liado a golpes con otro médico y personal de intendencia.

El presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos, Jorge Borunda, reveló que el doctor Manuel Enrique Guzmán García no pudo pertenecer en su momento a dicha organización porque carecía de certificación, y ahora que la tiene ha decidido realizar su desempeño profesional de manera independiente, lo cual ellos respetan.

Dijo que como Colegio no tienen nada en contra del doctor Guzmán, pero que reprueban los hechos de violencia ocurridos en contra de una enfermera en la Unidad de Cirugía Ambulatoria localizada en la colonia San Felipe.

“Por no pertenecer al Colegio nos deslindamos completamente de él, su práctica profesional y lo que aconteció hace unos días”, expresó.

Reiteró que para pertenecer al colegio se requiere estar certificados, y que en su momento por ese motivo el doctor Guzmán no pudo integrarse. Dijo que tiene conocimiento de que dicho cirujano plástico ya cuenta con certificación.

Indicó que no pueden permanecer como colegios ajenos a los hechos ni quedarse callados, ya que estos comportamientos lastiman la imagen del gremio.

Con respecto a si deben denunciarse los hechos, indicó que ellos no pueden alentar las denuncias, “eso se lo dejamos a los afectados, y al doctor”.

El líder gremial externó su reconocimiento a la labor que desarrolla la enfermería, como pilar de la medicina, por lo que se les debe mucho respeto. “No son inferiores, con ellas aprendemos mucho todos los días. Debemos siempre tener una buena relación con dichas y dichos profesionistas”, concluyó.

El Colegio de Cirujanos Plásticos actualmente agrupa 40 profesionales de la medicina certificados en dicha rama médica, radicados en los municipios de Chihuahua, Delicias y Juárez. Tiene 35 años de fundado.

Importante mantener el control emocional

Como un acto reprobable calificó el Colegio de Médicos del Estado de Chihuahua, los acontecimientos en los que el doctor Manuel Enrique Guzmán García, avienta de su consultorio a una enfermera.

El vicepresidente del Colegio de Médicos, Jesús Lozano, señaló que si bien no sabemos a detalle lo que ocurrió, “condenamos la violencia del lado que sea, no la aceptamos como vía o camino adecuado”.

Dijo que si hay alguna inconformidad del paciente o de los familiares del mismo, debe prevalecer la calma y la estabilidad emocional, para no enfrentarse con nadie.“la gente hace reclamos, podemos nosotros tener la razón, podrá estar la gente molesta, pero no podemos perder los estribos”, señaló.

Precisó que el Colegio de Médicos promueve diversos cursos, entre ellos la medicina legal, con estrategias de mediación para evitar peleas y confrontaciones.

Señaló el doctor Lozano, quien asumirá próximamente la presidencia del Colegio, que la cédula profesional, el desempeño profesional, es vigilado por la Dirección de Profesiones, y que la actividad médica, permisos e infraestructura, corresponde vigilarlo a la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Coespris.

Las cédulas profesionales en orden

El Doctor Manuel Enrique Guzmán García es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, donde obtuvo cédula profesional como médico cirujano partero número 3794112, en el año 2003.

En el año 2008, el médico realizó la especialidad en cirugía general, donde obtuvo cédula profesional número 5588793, en la Facultad de Medicina de la UACH.

La especialidad en cirugía plástica fue cursada y acreditada por el médico Guzmán en la Universidad de Guadalajara, en el año 2012, obteniendo la cédula profesional 7730351.

El Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos del Estado, condenó la actuación del doctor Manuel Enrique Guzmán, quien agredió a una enfermera, familiar de una paciente que era atendida en la clínica San Felipe y quien justificó sus actos al señalar que se encontraba en un momento de estrés debido a las condiciones en las que se encontraba la paciente.

El doctor Ricardo Baca, expresidente del Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado, manifestó que, todos los médicos están sometidos a una alta cantidad de estrés durante los procedimientos quirúrgicos que realizan pero que, como profesionales de la salud deben aprender a lidiar con ello, para poder realizar sus funciones a plenitud, razón por la que no se justifica la agresión y mucho menos cuando es una mujer la víctima de estas actitudes.

Ante esto, el fiscal de la zona Centro, Francisco Martínez Valle, informó que no se puede iniciar una investigación de oficio en contra del doctor Manuel Enrique Guzmán, pero que, debido a lo llamativo del caso, buscarán a la mujer afectada para ver si está dispuesta a presentar una denuncia.

El secretario de Salud Felipe Sandoval reprobó la actitud asumida por el médico cirujano Manuel Enrique Guzmán e indicó que, en ninguna circunstancia debe presentarse, motivo por el que condenó el actuar del cirujano plástico.

Fue el pasado sábado cuando en la Unidad de Cirugía Ambulatorio San Felipe, el médico Manuel Enrique Guzmán realizó un procedimiento quirúrgico a una paciente que consistió en un lifting facial (estiramiento) y tras la cirugía, la paciente presentó un sangrado provocado por una presión arterial, lo que provocó los reclamos de la enfermera al médico.

El video que fue captado muestra los reclamos que esta enfermera realizaba al cirujano por la supuesta desatención médica y posteriormente, a base de empujones el médico retira a la mujer de la clínica, quien cae de espaldas y queda tendida en el suelo, mientras el doctor regresa a atender a la paciente.

Ante esto, ayer, el propio doctor Guzmán subió un video en el que se disculpa por sus actos y refiere quien fue la mujer quien lo agredió con un puñetazo en el rostro y que, al estar bajo un momento de estrés, reacciono de esa forma. Esta situación no fue bien vista por el Colegio de Médicos Cirujanos del Estado, que a través de su expresidente Ricardo Baca, destacó que, el doctor Guzmán no forma parte de este gremio, sino que pertenece a otra organización que aún no tiene el reconocimiento como colegio.

Indicó que, el estrés no puede ser un factor para que los médicos reacciones de esa forma, pues como profesionales de la salud y profesionistas que ejercen una labor en beneficio de la sociedad, deben aprender a lidiar con este tipo de situaciones, entendiendo que la integridad de una persona está en riesgo y se requiere de una concentración total para brindar la atención médica.

De acuerdo con el fiscal de la zona Centro, Francisco Martínez Valle, hasta el momento no se ha presentado una denuncia por agresiones en contra del médico e indicó que, debido a que no hubo una lesión de gravedad no se puede iniciar una investigación de oficio. En este caso explicó que, si la mujer agredida hubiera requerido de un traslado al hospital, las autoridades médicas están obligadas a dar aviso al ministerio público para iniciar una investigación.

De igual modo, manifestó que, se buscará tener el contacto con la mujer agredida para conocer si está interesada en presentar alguna denuncia en contra del doctor Manuel Enrique Guzmán. En tanto, el secretario de Salud, Felipe Sandoval comentó que, en primer lugar, se trata de una agresión en contra de una mujer, lo cual, en ninguna circunstancia debe presentarse, motivo por el que condenó el actuar del cirujano plástico.

Manifestó que, por tratarse de una acción que se presentó en un consultorio privado, la secretaría de Salud no puede sancionar al médico, pero dejó en claro que ese tipo de conductas no pueden ser tolerables.

Es el lifting un procedimiento delicado: Colegio de Médicos

El lifting o estiramiento facial es un procedimiento complejo y delicado, indicó el doctor Ricardo Baca, quien explicó que esta cirugía consiste en realizar dos cortes en la parte frontal y posterior de cada oreja y a partir de ahí desprender la piel de las mejillas, párpados, cuello, una vez que se desprende la piel, se procede al estiramiento de los músculos.

Una vez que se realizó el estiramiento muscular, se procede a colocar la piel y retirar la sobrante, por lo que se requiere de una precisión médica, siendo esta uno de los procedimientos más largos y complejos y que si no se atienden debidamente, puede ocasionar sangrado arterial, como sucedió en el caso referido.

“En una emergencia, si no la controlamos puede ocasionar pérdida de la piel u otras afectaciones, la verdad no es tan frecuente que sucedan estos casos”, expresó el doctor Baca.