Persiste la impunidad en las fiscalías: México Evalúa

Ciudad de México– Existe una falta de coordinación entre la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Estatales y lo que estamos evaluando es la transición de procuradurías a fiscalías y en este sentido, por ejemplo, Chihuahua, empezó con la bandera muy alta y la ha ido bajando, necesitamos en términos generales Fiscalías que tengan las pilas más puestas, dijo en entrevista para El Diario Mara Gómez, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.

"Hace falta un servicio civil de carrera que permita la profesionalización de un funcionario público, que tenga seguridad y que no le tengan que ordenar a quién sí y a quién no, de lo contrario los fiscales están vulnerables y sólo harán lo que les diga el jefe y por lo tanto no tendremos investigaciones técnicas, los fiscales deben resolver los casos que les llegan", mencionó.

Explicó que ante la nula eficacia de la FGR y su alto nivel de impunidad, sólo el 4.9 por ciento de las investigaciones son resueltas, según los datos arrojados por el Observatorio de la Transición 2020 presentado por México Evalúa, por lo que hacen un llamado a consolidar las capacidades en las fiscalías estatales a quienes recomienda apoyarse en el Índice del Modelo de Evaluación de la Transformación en donde a nivel federal se observa un importante retroceso.

"No se trata sólo de cambiar de nombre, las procuradurías investigan caso por caso, las fiscalías locales deben seguir los Lineamientos para la Transición como herramientas que orienten los procesos de transición de la persecución penal y de transformación institucional, se trata de un cambio de funcionalidad, las fiscalías deben investigar los fenómenos, fenómenos completos de criminalidad, redes completas de mafia, trata, narcotráfico", abundo la especialista.

Mencionó que hay casos como el del asesinato de la familia LeBarón que resultan inusuales puesto que la práctica actual de la FGR es no atraer ningún caso y aseguró que esto revela además, la falta de coordinación con las instituciones locales; aclaró que aunque sea una de las pocas investigaciones que atrajo la dependencia federal, no hay avances consistentes.

Detalló que se trata del segundo año que se lleva a cabo dicha evaluación, mientras en 2020 la FGR presentó a nivel de avance en la transición hacia Fiscalía de 18.9 por ciento este 2021 tuvo un retroceso para avanzar tan sólo un 11.9 por ciento sobre 100.

"Tenemos resultados que no nos gustaron nada, porque no sólo no avanzó sino que se fue para atrás, en lugar de ir avanzando en una transformación que está en la Constitución y es una obligación y esta ley nueva que ha promovido la propia Fiscalía es, a nuestro juicio, totalmente regresiva" consideró.

Asimismo, invitó a que organizaciones de la sociedad civil tanto nacionales como locales, colectivos de víctimas y grupos de personas expertas, vigilen los procesos locales; además de que los poderes legislativos federal y locales, garanticen que sus proyectos de ley se basen en evidencia y alineados al sistema acusatorio.

"Si las Fiscalías no funcionan, si no hacen su trabajo, lo vemos reflejado justamente en altos niveles de impunidad, sabemos como institución y como un centro de observación que modificar las prácticas y políticas públicas no se hace de un día para otro, pero también sabemos que si la FGR va por el rumbo que va, no sólo no va a disminuir sino que va a aumentar la impunidad", lamentó Mara Gómez.