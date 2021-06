Pese al cáncer, no claudica en seguir adelante día a día

Paco López

Chihuahua.- Doña Rosa, una adulto mayor que tiene tres años padeciendo y luchando contra un cáncer en el ovario derecho, tiene el mismo tiempo habitando una humilde casa en una zona de la colonia Los Llanos, al suroriente de la ciudad en donde han estado dejando en últimos días los cuerpos de personas sin vida, debiendo de sortear día a día esta situación.

Para poder salir adelante, la mujer que ya muestra los embates de las quimioterapias que le han estado aplicando, vive de lo que las personas le aportan tanto en efectivo como en alimentos, contando con ayuda de su hija para recibir los apoyos, ya que tiene que caminar tres kilómetros hasta el punto más cercano a donde pueden ingresar los automotores.

“Todo queda lejos, para ir a las tortillas hay que ir hasta allá o por ejemplo hay que ir hasta alsuper por una bolsita de frijol o un aceitito, hasta el súper, yo agarro el camión en el corredor”, comentó doña Rosa, quien tiene que caminar cerca de tres kilómetros hasta la parada de camión más cercana.

Doña Rosa se apoya por medio de su hija, la cual además de atender a su familia, está al pendiente de su madre gran parte del día.

“Tenemos luz bajita y no jala el refri, anda uno tomando agua caliente, pues que le hace uno, aguantar, ya ve que aquí pega más duro el aire el sol porque po’s puro llano pelón”, comentó la par que se acomodaba un sombrero de paja, con el cual se resguarda la cara y ojos de los fuertes rayos solares.

La manutención de Doña Rosa es del día a día, ya que al no tener un ingreso fijo, se alimenta de lo que las personas le llevan ya sea en especie o en efectivo, por lo que los apoyos los reciben al final del corredor de Vistas Cerro Grande, hasta donde la hija tiene que caminar más de tres kilómetros.

“No falta, vienen personas me traen o que me dan 50 pesitos o 100 pesitos y eso lo voy guardando y cuando me toca quimio pues ya tengo para mí pasaje, y luego la medicina que me toca comprar me cuesta 1 mil 200”, expresó.

Originaria de Pachuca, Rosa llegó a esta ciudad para visitar a su hijo y le gustó, sintiéndose bien recibida y atendida por los chihuahuenses, además de calificar a la ciudad como limpia, bonita y tranquila.

Las personas que estén interesadas en apoyar a Rosa Santos, se pueden comunicar con ella al celular 6141769345, para que les pueda dar referencias de cómo acercarse a su vivienda o ponerse en contacto con su hija y poder entregarle los apoyos.

fmartinez@ddiarioch.com.mx